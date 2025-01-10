در اقدامی مشترک، سازمان بهداشت جهانی و اتحادیه اروپا ۱۲۴ تن تجهیزات پزشکی ضروری را برای پشتیبانی از مراکز درمانی سوریه ارسال کردند. این کمکها شامل تجهیزات جراحی اضطراری و داروهای اساسی است که با هدف درمان مجروحان و بهبود شرایط بهداشتی در مناطق جنگزده از ترکیه به سوریه فرستاده شدهاند.
این تجهیزات از منطقه ریحانلی ترکیه به سوریه فرستاده شده و از مرز جیلوهگوزو وارد خاک این کشور شدند. طبق برنامهریزی، این کمکها در مراکز درمانی استان ادلب و شمال استان حلب توزیع خواهند شد تا نیازهای فوری بیماران و مجروحان برطرف شود.
کمکهای ارسالشده نشاندهنده تلاشهای بینالمللی برای کاهش بحران انسانی در سوریه است. این تجهیزات به طور خاص برای پشتیبانی از نظام سلامت آسیبدیده در مناطقی که دسترسی به خدمات درمانی محدود است، ارسال شدهاند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که سوریه شاهد تحولی تاریخی بوده است. در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، گروههای مخالف کنترل پایتخت، دمشق، را بهدست گرفتند و به ۶۱ سال رژیم بعث و ۵۳ سال سلطنت خانواده اسد پایان دادند.
این محموله که بخشی از آن توسط اتحادیه اروپا و بخشی دیگر توسط سازمان بهداشت جهانی تامین شده، نمادی از همکاری جهانی برای کمک به مردم سوریه در یکی از سختترین دورههای تاریخی این کشور است.