این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که سوریه شاهد تحولی تاریخی بوده است. در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، گروه‌های مخالف کنترل پایتخت، دمشق، را به‌دست گرفتند و به ۶۱ سال رژیم بعث و ۵۳ سال سلطنت خانواده اسد پایان دادند.

این محموله که بخشی از آن توسط اتحادیه اروپا و بخشی دیگر توسط سازمان بهداشت جهانی تامین شده، نمادی از همکاری جهانی برای کمک به مردم سوریه در یکی از سخت‌ترین دوره‌های تاریخی این کشور است.