وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان در پستی در شبکه اجتماعی ایکس به مناسبت هشتادمین سالگرد تبعید ترک‌های آخیسخا از گرجستان، نوشت: ما به طور مستمر وضعیت ترک‌های آخیسخا را در مجامع بین‌المللی، به ویژه در شورای اروپا و در هماهنگی با مقامات گرجستان پیگیری می‌کنیم.

فیدان افزود: برای برادرانمان که در طول تبعید جان خود را از دست دادند، از خداوند طلب رحمت می‌کنم. ما به شدت از اتمام موفقیت‌آمیز طرح بازگشت ترک‌های آخیسخا به سرزمین مادری‌شان حمایت می‌کنیم.

فیدان با تأکید بر حمایت‌های آنکارا از ترک‌های آخیسخا در گرجستان و دیگر مناطق دنیا، اضافه کرد: ترکیه پروژه‌های مختلفی برای تقویت وضعیت اقتصادی و رفاه خانواده‌های آخیسخا اجرا کرده است.

وی با اشاره به اینکه به بسیاری از مردم آخیسخا شهروندی ویژه و مجوز اقامت بلندمدت اعطا شده است، نوشت: ما مردم آخیسخا را زمانی که با آغاز جنگ روسیه و اوکراین در شرایط دشواری قرار داشتند، تنها نگذاشتیم و به آن‌ها کمک کردیم تا با امنیت به ترکیه برسند.