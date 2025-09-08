منطقه‌
گروسی: در سفر اخیر فقط از نیروگاه بوشهر بازدید صورت گرفت
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که بازرسان آژانس تنها به نیروگاه هسته‌ای بوشهر دسترسی یافته‌اند و جامعه بین‌المللی حق دارد دررابطه با عدم دسترسی به تأسیسات آسیب‌دیده یا ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا خلوص ۶۰ ایران نگران باشد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی / عکس : AA
8 سپتامبر 2025

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفت‌وگو با روزنامه ایتالیایی و در آستانه نشست فصلی شورای حکام و کنفرانس عمومی آژانس، با اشاره به آسیب‌های وارد شده به تأسیسات هسته‌ای ایران در نتیجه حملات آمریکا گفت: این آسیب‌ها قابل توجه بوده‌اند، هرچند بازرسان آژانس هنوز مستقیماً آن را مشاهده نکرده‌اند.

گروسی با اشاره به سفر اخیر بازرسان آژانس به ایران برای تعویض سوخت نیروگاه بوشهر گفت: ما هنوز به تأسیسات آسیب‌دیده یا ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا خلوص ۶۰ درصد دسترسی نداشته‌ایم و جامعه بین‌المللی حق دارد در این‌باره نگران باشد.

وی گفت: سطحی از گفت‌وگوهای فنی میان ایران و آژانس در جریان است و تهران اعلام کرده در حال بررسی شکل همکاری با آژانس پس از تحولات اخیر است.

گروسی در پاسخ به گمانه‌زنی‌ها درباره محل اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا گفت که از نظر او این مواد در تأسیسات اصفهان و نطنز قرار دارد، اما تأکید کرد: ما باید بررسی‌های لازم را انجام دهیم؛ اما به هرحال از ماه ژوئن امکان دسترسی به تأسیسات ایران را از دست داده‌ایم.

مدیرکل آژانس همچنین مدعی شد که در اعماق کوه‌ها در اصفهان آزمایشگاه بزرگی وجود دارد که شاید یک تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم باشد. وی گفت پیش از شروع حملات اسرائیل اجازه بازدید از آن را پیدا کرده بودند، اما در روز بازرسی‌ها حملات آغاز شد.

با این حال گروسی اذعان کرد که تاکنون هیچ نشانه‌ای دال بر ازسرگیری قریب‌الوقوع برنامه هسته‌ای ایران در پی این حملات مشاهده نشده است.

