رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفت‌وگو با روزنامه ایتالیایی و در آستانه نشست فصلی شورای حکام و کنفرانس عمومی آژانس، با اشاره به آسیب‌های وارد شده به تأسیسات هسته‌ای ایران در نتیجه حملات آمریکا گفت: این آسیب‌ها قابل توجه بوده‌اند، هرچند بازرسان آژانس هنوز مستقیماً آن را مشاهده نکرده‌اند.

گروسی با اشاره به سفر اخیر بازرسان آژانس به ایران برای تعویض سوخت نیروگاه بوشهر گفت: ما هنوز به تأسیسات آسیب‌دیده یا ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا خلوص ۶۰ درصد دسترسی نداشته‌ایم و جامعه بین‌المللی حق دارد در این‌باره نگران باشد.

وی گفت: سطحی از گفت‌وگوهای فنی میان ایران و آژانس در جریان است و تهران اعلام کرده در حال بررسی شکل همکاری با آژانس پس از تحولات اخیر است.

گروسی در پاسخ به گمانه‌زنی‌ها درباره محل اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا گفت که از نظر او این مواد در تأسیسات اصفهان و نطنز قرار دارد، اما تأکید کرد: ما باید بررسی‌های لازم را انجام دهیم؛ اما به هرحال از ماه ژوئن امکان دسترسی به تأسیسات ایران را از دست داده‌ایم.