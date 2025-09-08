منطقه‌
2 دقیقه خواندن
تأکید پزشکیان بر لزوم تغییر رویکرد در ذخیره‌سازی و مصرف آب
رئیس‌جمهور ایران با هشدار نسبت به ورود منطقه غرب آسیا به دوره خشکسالی، بازنگری بنیادین در سازوکارهای ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف آب را ضروری دانست و تأکید کرد که ادامه روند کنونی می‌تواند زیست در تهران و مناطق پیرامونی را در آینده غیرممکن سازد.
تأکید پزشکیان بر لزوم تغییر رویکرد در ذخیره‌سازی و مصرف آب
مسعود پزشکیان در جلسه هیئت دولت ایران / عکس: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران
8 سپتامبر 2025

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری ایران، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور این کشور، روز یکشنبه هشتم سپتامبر، در جلسه هیئت دولت، با بررسی مهم‌ترین مسائل جاری ایران و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، به موضوع بحران آب و تغییرات اقلیمی پرداخت.

در این جلسه، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی ایران آخرین وضعیت هواشناسی و پیش‌بینی‌های مرتبط با سال آبی آینده و میزان بارش‌ها در نقاط مختلف این کشور را ارائه داد.

پزشکیان با مهم توصیف کردن گزارش هواشناسی گفت: بر اساس پیمایش‌های علمی و داده‌های مستند، منطقه غرب آسیا وارد دوره خشکسالی شده است؛ امری که بازنگری بنیادین و تغییرات اساسی در سازوکارهای ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف منابع آبی کشور را بیش از پیش ضروری می‌سازد.

وی با تأکید بر اینکه در سیاستگذاری‌های آینده نباید هیچگونه بارگذاری جمعیتی، آموزشی و صنعتی در استان‌های تهران، البرز و قزوین صورت گیرد، تصریح کرد: بانک مرکزی نباید در این زمینه اعتباری تخصیص دهد.

مطالب پیشنهادی

به گفته رئیس‌جمهور ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران باید برنامه‌های توسعه‌ای را با مشوق‌های لازم به سوی مناطق پیرامون خلیج هدایت کند؛ چرا که ادامه روند کنونی سکونت در تهران و مناطق پیرامونی را در سال‌های آینده غیرممکن خواهد کرد.

پزشکیان تسریع در اجرای طرح‌های آب‌شیرین‌کن در سواحل خلیج و تولید محصولات کاهش‌دهنده مصرف آب را از راهکارهای اساسی برای حفظ منابع آبی و مقابله با پیامدهای خشکسالی دانست.

در این نشست همچنین عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، گزارشی تفصیلی از سفر اخیر رئیس‌جمهور و هیئت عالی‌رتبه ایران به چین و حضور در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای ارائه کرد. وی دستاوردهای این سفر را مهم و تأثیرگذار خواند و بیان داشت که این نتایج می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در تقویت مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی ایران ایفا کند.

مرتبطTRT Global - ایران با ۲۵ تن فرسایش خاک رکوددار این بحران در جهان است
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us