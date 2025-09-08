به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری ایران، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور این کشور، روز یکشنبه هشتم سپتامبر، در جلسه هیئت دولت، با بررسی مهم‌ترین مسائل جاری ایران و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، به موضوع بحران آب و تغییرات اقلیمی پرداخت.

در این جلسه، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی ایران آخرین وضعیت هواشناسی و پیش‌بینی‌های مرتبط با سال آبی آینده و میزان بارش‌ها در نقاط مختلف این کشور را ارائه داد.

پزشکیان با مهم توصیف کردن گزارش هواشناسی گفت: بر اساس پیمایش‌های علمی و داده‌های مستند، منطقه غرب آسیا وارد دوره خشکسالی شده است؛ امری که بازنگری بنیادین و تغییرات اساسی در سازوکارهای ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف منابع آبی کشور را بیش از پیش ضروری می‌سازد.

وی با تأکید بر اینکه در سیاستگذاری‌های آینده نباید هیچگونه بارگذاری جمعیتی، آموزشی و صنعتی در استان‌های تهران، البرز و قزوین صورت گیرد، تصریح کرد: بانک مرکزی نباید در این زمینه اعتباری تخصیص دهد.