به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری ایران، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور این کشور، روز یکشنبه هشتم سپتامبر، در جلسه هیئت دولت، با بررسی مهمترین مسائل جاری ایران و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی، به موضوع بحران آب و تغییرات اقلیمی پرداخت.
در این جلسه، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی ایران آخرین وضعیت هواشناسی و پیشبینیهای مرتبط با سال آبی آینده و میزان بارشها در نقاط مختلف این کشور را ارائه داد.
پزشکیان با مهم توصیف کردن گزارش هواشناسی گفت: بر اساس پیمایشهای علمی و دادههای مستند، منطقه غرب آسیا وارد دوره خشکسالی شده است؛ امری که بازنگری بنیادین و تغییرات اساسی در سازوکارهای ذخیرهسازی، توزیع و مصرف منابع آبی کشور را بیش از پیش ضروری میسازد.
وی با تأکید بر اینکه در سیاستگذاریهای آینده نباید هیچگونه بارگذاری جمعیتی، آموزشی و صنعتی در استانهای تهران، البرز و قزوین صورت گیرد، تصریح کرد: بانک مرکزی نباید در این زمینه اعتباری تخصیص دهد.
به گفته رئیسجمهور ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران باید برنامههای توسعهای را با مشوقهای لازم به سوی مناطق پیرامون خلیج هدایت کند؛ چرا که ادامه روند کنونی سکونت در تهران و مناطق پیرامونی را در سالهای آینده غیرممکن خواهد کرد.
پزشکیان تسریع در اجرای طرحهای آبشیرینکن در سواحل خلیج و تولید محصولات کاهشدهنده مصرف آب را از راهکارهای اساسی برای حفظ منابع آبی و مقابله با پیامدهای خشکسالی دانست.
در این نشست همچنین عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، گزارشی تفصیلی از سفر اخیر رئیسجمهور و هیئت عالیرتبه ایران به چین و حضور در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای ارائه کرد. وی دستاوردهای این سفر را مهم و تأثیرگذار خواند و بیان داشت که این نتایج میتواند نقشی تعیینکننده در تقویت مناسبات منطقهای و بینالمللی ایران ایفا کند.