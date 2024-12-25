بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی منابع امنیتی در روز چهارشنبه، ۲۵ دسامبر، سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت)، تروریست هوگیر باتمان با نام سازمانی «فیرات سریحان» یکی از اعضای گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک که در لیست خاکستری تروریستهای تحت تعقیب قرار داشت را از پای درآورد.
میت، حمله تروریستی برنامهریزی شده علیه نیروهای امنیتی ترکیه را خنثی کرد
هوگیر باتمان، بهاصطلاح مسئول ذخیرهسازی مهمات و مواد منفجره گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک بود. میت، پس از انجام تحقیقات اطلاعاتی متوجه شد که تروریست هوگیر باتمان در سال ۲۰۱۶ در شمال سوریه برای انجام حمله به نیروهای امنیتی ترکیه برنامهریزی و دستور این حمله را به طور مستقیم صادر کرده است.
در پی این موضوع، این تروریست در فهرست اهداف میت قرار گرفت. سپس میت از طریق نیروهای میدانی خود اطلاعاتی مبنی بر این که سریحان با دریافت دستور از سرکردههای بالادستی گروه، نیازهای تسلیحاتی و مهمات اعضای این گروه را تأمین میکند، به دست آورد. این تسلیحات برای حملات تروریستی بر علیه نیروهای ترکیه در منطقه عملیاتی «پنجه - قفل» مورداستفاده قرار میگرفت.
نیروهای میت بهمحض فرارسیدن شرایط مناسب برای انجام عملیات، هوگیر باتمان و تروریستهای همراه او که در حال آمادهسازی برای حمله به نیروهای امنیتی ترکیه در منطقه گارا بودند را از پای درآوردند.
درباره تروریست هوگیر باتمان
هوگیر باتمان در سال ۲۰۱۰ از استانبول به صفوف گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک پیوست و به فعالیتهای تروریستی در شمال عراق پرداخت. او بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ بهعنوان یکی از اعضای این گروه در این منطقه مشغول به انجام فعالیتهای تروریستی بود.
از سال ۲۰۱۴ بهعنوان بهاصطلاح فرمانده تیم منطقه سرکانی در سوریه به فعالیت تروریستی پرداخت. در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در تلتامر و سرکانی بهعنوان مسئول ذخیرهسازی مهمات فعالیت داشت. در سال ۲۰۱۷ در شهر عین العرب بهعنوان بهاصطلاح مسئول ارشد این گروه منصوب گردید. از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ نیز بهعنوان بهاصطلاح مسئول ارشد ذخیرهسازی مهمات در منطقه گاره عراق فعالیت میکرد.