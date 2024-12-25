بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی منابع امنیتی در روز چهارشنبه، ۲۵ دسامبر، سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت)، تروریست هوگیر باتمان با نام سازمانی «فیرات سریحان» یکی از اعضای گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک که در لیست خاکستری تروریست‌های تحت تعقیب قرار داشت را از پای درآورد.

میت، حمله تروریستی برنامه‌ریزی شده علیه نیروهای امنیتی ترکیه را خنثی کرد

هوگیر باتمان، به‌اصطلاح مسئول ذخیره‌سازی مهمات و مواد منفجره گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک بود. میت، پس از انجام تحقیقات اطلاعاتی متوجه شد که تروریست هوگیر باتمان در سال ۲۰۱۶ در شمال سوریه برای انجام حمله به نیروهای امنیتی ترکیه برنامه‌ریزی و دستور این حمله را به طور مستقیم صادر کرده است.

در پی این موضوع، این تروریست در فهرست اهداف میت قرار گرفت. سپس میت از طریق نیروهای میدانی خود اطلاعاتی مبنی بر این که سریحان با دریافت دستور از سرکرده‌های بالادستی گروه، نیازهای تسلیحاتی و مهمات اعضای این گروه را تأمین می‌کند، به دست آورد. این تسلیحات برای حملات تروریستی بر علیه نیروهای ترکیه در منطقه عملیاتی «پنجه - قفل» مورداستفاده قرار می‌گرفت.