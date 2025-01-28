ترکیه
ارتش ترکیه ۴ تروریست پ.ک.ک/ ی.پ.گ را در شمال سوریه از پای درآورد
نیروهای مسلح ارتش ترکیه در عملیات اخیر خود در منطقه عملیاتی سپر فرات، چهار تروریست دیگر عضو گروه تروریستی پ.ک.ک/ ی.پ.گ را از پای درآوردند.
جنگنده ارتش ترکیه / عکس: AA
28 ژانویه 2025

وزارت دفاع ملی از عملیات موفق نیروهای مسلح ترکیه علیه گروه تروریست پ.ک.ک/ ی.پ.گ در منطقه سپر فرات در شمال سوریه خبر داد.

روز دوسنبه، ۲۷ ژانویه، در بیانیه ای که در شبکه اجتماعی وزارت دفاع ملی منتشر شد، آمده است: مبارزه ما با تروریسم به طور موثر و قاطعانه ادامه دارد. نیروهای امنیتی قهرمان ترکیه، چهار تروریست دیگر از گروه‌ تروریستی پ.ک.ک/ ی.پ.گ را در منطقه سپر فرات از پای درآوردند.

در ادامه این بیانیه آمده است: هیچ مسامحه‌ای با تروریسم و ​​تروریست‌ها در میان نخواهد بود.

جمهوری ترکیه سال‌هاست که عملیات‌های نظامی مداومی را علیه گروه تروریستی پ.ک.ک انجام می‌دهد.

گروه تروریستی پ.ک.ک در چندین کشور منطقه، از‌جمله سوریه، عراق و ایران فعالیت می‌کند و کوه‌های قندیل در شمال عراق را به‌عنوان مقر اصلی خود استفاده می‌نماید.

این گروه تروریستی در بسیاری از شهرها، مناطق و دره‌ها فعال بوده و از آنجا حملات خود را علیه ترکیه انجام می‌دهد.

