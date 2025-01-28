گروه تروریستی پ.ک.ک در چندین کشور منطقه، از‌جمله سوریه، عراق و ایران فعالیت می‌کند و کوه‌های قندیل در شمال عراق را به‌عنوان مقر اصلی خود استفاده می‌نماید.

این گروه تروریستی در بسیاری از شهرها، مناطق و دره‌ها فعال بوده و از آنجا حملات خود را علیه ترکیه انجام می‌دهد.