روز پنجشنبه، دوم ژانویه، تلالنگ موفوکنگ، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوقی بهداشت، و فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در اراضی فلسطینی، در بیانیهای مشترک خواستار توقف حملات اسرائیل به تأسیسات پزشکی در غزه شدند. آنها همچنین خواستار آزادی فوری دکتر حسام ابوصفیه و دیگر کارکنان بهداشتی بودند که بهطور خودسرانه بازداشت شدهاند.
در این بیانیه، از دکتر حسام ابوصفیه بهعنوان نمادی از مقاومت و انسانیت در برابر نسلکشی ۱۵ ماهه اسرائیل یاد شده است. همچنین به تجربیات تلخ شخصی وی، از جمله از دست دادن پسرش ابراهیم در هنگام حمله ارتش اسرائیل به بیمارستان در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴ و نیز زخمی شدن خود او هنگام انجام وظیفه، اشاره شده است.
انکار بازداشت ابوصفیه توسط اسرائیل؛ افزایش نگرانیها نسبت به وضعیت وی
کمیته اسرای فلسطینی در بیانیهای جداگانه تأکید کرد که با انکار ارتش اسرائیل مبنی بر وجود شواهدی دال بر بازداشت دکتر حسام ابوصفیه، نگرانیها از سرنوشت وی افزایش یافته است. این در حالی است که شواهد مطمئنی، از جمله ویدیوهای ضبط شده و شهادت حاضرین در محل، دلالت بر بازداشت وی دارند.
این کمیته همچنین هشدار داد که ممکن است ابوصفیه هدف تصفیهحساب متقابل اسرائیل قرار گرفته باشد.کمیته اسرای فلسطینی از سازمانهای بینالمللی حقوق بشری درخواست کرد تا بهطور فوری برای نجات جان ابوصفیه و حفاظت از کارکنان بخش سلامت در برابر حملات اسرائیل وارد عمل شوند.
از طرفی، اداره امور بهداشت غزه اعلام کرد که از طریق سازمان پزشکان حقوق بشر درخواست اطلاع از سرنوشت دکتر حسام ابوصفیه داشته است، اما مقامات اسرائیلی بازداشت او را رد کردهاند که این موضوع نگرانیها را در مورد وضعیت وی افزایش میدهد.
حملات هدفمند به امکانات بهداشتی و پزشکی غزه
از زمان آغاز حملات و نسلکشی علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ارتش اسرائیل به طور مداوم به سیستم بهداشتی غزه حمله کرده است. این حملات شامل بمباران و محاصره بیمارستانها، تهدید به تخلیه آنها و ممانعت از ورود تجهیزات پزشکی بهویژه به مناطق شمالی غزه میباشد.
اقدامات اسرائیل در غزه با سکوت جامعه جهانی و حمایت کشورهای غربی همراه بوده است. نسلکشی اسرائیل در غزه تاکنون بیش از ۱۵۴ هزار کشته و زخمی فلسطینی بر جای گذاشته است که عمدتاً کودکان و زنان را شامل میشود. همچنین بیش از ۱۱ هزار نفر مفقود شدهاند و در پی تخریب گسترده زیرساختها و نبود مواد غذایی، دهها کودک و سالمند جان خود را از دست دادهاند و جهان شاهد یکی از بدترین فجایع انسانی میباشد.