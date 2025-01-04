روز پنجشنبه، دوم ژانویه، تلالنگ موفوکنگ، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوقی بهداشت، و فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در اراضی فلسطینی، در بیانیه‌ای مشترک خواستار توقف حملات اسرائیل به تأسیسات پزشکی در غزه شدند. آنها همچنین خواستار آزادی فوری دکتر حسام ابوصفیه و دیگر کارکنان بهداشتی بودند که به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند.

در این بیانیه، از دکتر حسام ابوصفیه به‌عنوان نمادی از مقاومت و انسانیت در برابر نسل‌کشی ۱۵ ماهه اسرائیل یاد شده است. همچنین به تجربیات تلخ شخصی وی، از جمله از دست دادن پسرش ابراهیم در هنگام حمله ارتش اسرائیل به بیمارستان در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴ و نیز زخمی شدن خود او هنگام انجام وظیفه، اشاره شده است.

انکار بازداشت ابوصفیه توسط اسرائیل؛ افزایش نگرانی‌ها نسبت به وضعیت وی

کمیته اسرای فلسطینی در بیانیه‌ای جداگانه تأکید کرد که با انکار ارتش اسرائیل مبنی بر وجود شواهدی دال بر بازداشت دکتر حسام ابوصفیه، نگرانی‌ها از سرنوشت وی افزایش یافته است. این در حالی است که شواهد مطمئنی، از جمله ویدیوهای ضبط شده و شهادت حاضرین در محل، دلالت بر بازداشت وی دارند.

این کمیته همچنین هشدار داد که ممکن است ابوصفیه هدف تصفیه‌حساب متقابل اسرائیل قرار گرفته باشد.کمیته اسرای فلسطینی از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری درخواست کرد تا به‌طور فوری برای نجات جان ابوصفیه و حفاظت از کارکنان بخش سلامت در برابر حملات اسرائیل وارد عمل شوند.