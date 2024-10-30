منطقه‌
ژاپن و سازمان جهانی بهداشت برای مبارزه با مالاریا در جنوب شرق ایران همکاری می‌کنند
توافق جدید ژاپن و سازمان بهداشت جهانی امید به کنترل مالاریا در سیستان و بلوچستان را با توزیع تجهیزات پیشگیرانه و حمایت از افراد در معرض خطر افزایش می‌دهد.
حشره مالاریا / عکس: AP
30 اکتبر 2024

توافقی جدید میان ژاپن و سازمان بهداشت جهانی (WHO) به‌منظور حمایت در ریشه‌کنی مالاریا در استان سیستان و بلوچستان ایران به امضا رسید.

این همکاری با اهدای چادرهای ضد پشه و تست‌های تشخیصی مالاریا آغاز شده و به کاهش خطر انتقال این بیماری کمک می‌کند. مناطق هدف به دلیل ترددهای مکرر مرزی میان افغانستان، پاکستان و ایران، با خطر بالای انتقال مالاریا روبرو هستند.

در این طرح، ۴۹۰۲ چادر دامی ضد پشه به دانشگاه‌های علوم پزشکی زاهدان، ایرانشهر و چابهار در استان سیستان و بلوچستان اهدا شده است. این چادرها به‌ویژه برای رانندگان و کارکنان بهداشتی در مناطق پرخطر طراحی شده‌اند و با کاهش خطر نیش پشه‌ها، انتقال مالاریا را محدود می‌کنند.

همچنین، سازمان بهداشت جهانی تعداد ۵۰ هزار تست سریع تشخیص مالاریا را تأمین و اهدا کرده است. این تست‌ها که شواهدی از حضور انگل‌های مالاریا در خون ارائه می‌دهند، ابزاری حیاتی برای پیشگیری و درمان این بیماری هستند.

علاوه بر این، سازمان بهداشت جهانی حشره‌کش‌هایی را برای کنترل ناقلان بیماری تهیه کرده که به‌عنوان مکملی برای چادرهای ضد پشه و برنامه‌های اسپری داخلی عمل می‌کنند.

همکاری ژاپن و سازمان بهداشت جهانی نه‌تنها ظرفیت‌های مبارزه با مالاریا را افزایش می‌دهد، بلکه به ارتقای سلامت عمومی و رفاه جمعیت‌های آسیب‌پذیر کمک می‌کند. تعهد مستمر تمامی طرف‌های درگیر در این مبارزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا در راستای آینده‌ای عاری از مالاریا در جنوب شرق ایران گام بردارند.

