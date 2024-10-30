توافقی جدید میان ژاپن و سازمان بهداشت جهانی (WHO) به‌منظور حمایت در ریشه‌کنی مالاریا در استان سیستان و بلوچستان ایران به امضا رسید.

این همکاری با اهدای چادرهای ضد پشه و تست‌های تشخیصی مالاریا آغاز شده و به کاهش خطر انتقال این بیماری کمک می‌کند. مناطق هدف به دلیل ترددهای مکرر مرزی میان افغانستان، پاکستان و ایران، با خطر بالای انتقال مالاریا روبرو هستند.

در این طرح، ۴۹۰۲ چادر دامی ضد پشه به دانشگاه‌های علوم پزشکی زاهدان، ایرانشهر و چابهار در استان سیستان و بلوچستان اهدا شده است. این چادرها به‌ویژه برای رانندگان و کارکنان بهداشتی در مناطق پرخطر طراحی شده‌اند و با کاهش خطر نیش پشه‌ها، انتقال مالاریا را محدود می‌کنند.