شرکت‌های رولز رویس، بمباردیه، گروه تالس و اسپیس‌ایکس نیز در این فهرست جای گرفته‌اند؛ اسپیس‌ایکس با فروش ۴.۵ میلیارد دلار و رولز رویس با ۱۴.۲ میلیارد دلار در این رتبه‌بندی حضور دارند.

شرکت صنایع هوافضای ترکیه، پروژه‌های هوافضایی مختلفی مانند پهپاد انکا-۳ (ANKA-3)، هواپیمای آموزشی حرجت (HÜRJET) و جنگنده کاآن (KAAN) را در دست توسعه دارد و فروش ۲.۶۷ میلیارد دلار را در سال ۲۰۲۳ گزارش کرده است. این شرکت با سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه و صادرات به کشورها، جایگاه خود را در بازار بین‌المللی حفظ کرده است.

شرکت بایکار که با فروش ۱.۸ میلیارددلاری در این فهرست حضور دارد، به‌عنوان صادرکننده پهپادهای مسلح مانند بایراکتار تی‌بی2 (TB2) و آکینجی (AKINCI) شناخته می‌شود. این شرکت در سال‌های اخیر بیش از ۹۰ درصد درآمد خود را از بازارهای بین‌المللی کسب کرده و با ۳۵ کشور توافق‌نامه‌های صادراتی امضا کرده است.