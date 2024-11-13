شرکتهای صنایع هوافضای ترکیه» (TAI) و بایکار در گزارش فلایتگلوبال (FlightGlobal) در فهرست ۵۰ شرکت برتر هوانوردی جهان قرار گرفتهاند.
در رتبهبندی فلایتگلوبال شرکت صنایع هوافضای ترکیه (TAI) با کسب رتبه ۳۸ و شرکت بایکار در این فهرست رتبه ۴۹ را از آن خود کرده است. این رتبهبندی که بر پایه اطلاعات عمومی و گزارشهای سالانه شرکتها تهیه شده، عملکرد این شرکتها را در زمینههای مختلف هوانوردی منعکس میکند.
در فهرست فلایتگلوبال، شرکتهای بزرگی مانند بوئینگ و ایرباس با فروش ۷۷.۸ و ۷۰.۸ میلیارد دلار در جایگاههای اول و دوم قرار دارند. همچنین، شرکتهایی مانند آرتیایکس(RTX)، لاکهید مارتین، نورثروپ گرومن و جنرالالکتریک، به ترتیب با فروشهای ۶۸.۹ و ۶۷.۶ میلیارد دلار، در میان رتبههای برتر دیده میشوند.
شرکتهای رولز رویس، بمباردیه، گروه تالس و اسپیسایکس نیز در این فهرست جای گرفتهاند؛ اسپیسایکس با فروش ۴.۵ میلیارد دلار و رولز رویس با ۱۴.۲ میلیارد دلار در این رتبهبندی حضور دارند.
شرکت صنایع هوافضای ترکیه، پروژههای هوافضایی مختلفی مانند پهپاد انکا-۳ (ANKA-3)، هواپیمای آموزشی حرجت (HÜRJET) و جنگنده کاآن (KAAN) را در دست توسعه دارد و فروش ۲.۶۷ میلیارد دلار را در سال ۲۰۲۳ گزارش کرده است. این شرکت با سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه و صادرات به کشورها، جایگاه خود را در بازار بینالمللی حفظ کرده است.
شرکت بایکار که با فروش ۱.۸ میلیارددلاری در این فهرست حضور دارد، بهعنوان صادرکننده پهپادهای مسلح مانند بایراکتار تیبی2 (TB2) و آکینجی (AKINCI) شناخته میشود. این شرکت در سالهای اخیر بیش از ۹۰ درصد درآمد خود را از بازارهای بینالمللی کسب کرده و با ۳۵ کشور توافقنامههای صادراتی امضا کرده است.