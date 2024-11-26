تولید سیمان در برخی کارخانه‌های ایران به دلیل محدودیت گاز ۵۰ درصد کاهش یافته است. کارخانه‌های نزدیک به کلان‌شهرها با مشکلات تأمین سوخت روبه‌رو هستند و این بحران موجب کاهش ۱۷ درصدی صادرات سیمان در سال جاری شده است.

علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران اعلام کرد که به دلیل کاهش گاز مصرفی در برخی کارخانه‌ها، تولید آن‌ها به نصف رسیده است. کارخانه‌های دور از کلان‌شهرها برای ادامه تولید به مازوت روی آورده‌اند، اما کارخانه‌های نزدیک به شهرها که محدودیت‌های بیشتری در استفاده از مازوت دارند، مجبور به کاهش تولید شده‌اند.

وی افزود که این مشکلات به کاهش ۱۷ درصدی صادرات سیمان در هفت ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته منجر شده است. بیشتر صادرات سیمان ایران به کشورهای منطقه مانند عراق، کویت و هند انجام می‌شد، اما با کاهش تولید، بازار داخلی در اولویت قرار گرفته است.