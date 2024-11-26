منطقه‌
کمبود گاز در ایران کاهش ۵۰ درصدی تولید سیمان را به همراه داشت
تولید سیمان در برخی کارخانه‌های ایران به دلیل محدودیت گاز ۵۰ درصد کاهش‌ یافته و صادرات ۱۷ درصد افت کرده است.
فاز 4 و 6 پالایشگاه گاز عسلویه در ایران / عکس: Reuters
26 نوامبر 2024

تولید سیمان در برخی کارخانه‌های ایران به دلیل محدودیت گاز ۵۰ درصد کاهش یافته است. کارخانه‌های نزدیک به کلان‌شهرها با مشکلات تأمین سوخت روبه‌رو هستند و این بحران موجب کاهش ۱۷ درصدی صادرات سیمان در سال جاری شده است.

علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران اعلام کرد که به دلیل کاهش گاز مصرفی در برخی کارخانه‌ها، تولید آن‌ها به نصف رسیده است. کارخانه‌های دور از کلان‌شهرها برای ادامه تولید به مازوت روی آورده‌اند، اما کارخانه‌های نزدیک به شهرها که محدودیت‌های بیشتری در استفاده از مازوت دارند، مجبور به کاهش تولید شده‌اند.

وی افزود که این مشکلات به کاهش ۱۷ درصدی صادرات سیمان در هفت ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته منجر شده است. بیشتر صادرات سیمان ایران به کشورهای منطقه مانند عراق، کویت و هند انجام می‌شد، اما با کاهش تولید، بازار داخلی در اولویت قرار گرفته است.

الوندیان همچنین با اشاره به مشکلات تأمین سوخت برای کارخانه‌ها گفت که به دلیل کمبود ناوگان حمل‌ونقل و فاصله زیاد مناطق تولید مازوت مانند ماهشهر و بندرعباس از کارخانه‌ها، هزینه‌های تأمین سوخت افزایش یافته است و این مشکل می‌تواند به توقف تولید منجر شود. درصورتی‌که این بحران ادامه یابد، نه‌تنها تولید سیمان در داخل کشور تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد، بلکه بر صادرات نیز تأثیرات منفی خواهد گذاشت.

درحالی‌که تولید سیمان در تابستان امسال با مشکلاتی همچون محدودیت تأمین برق نیز مواجه شد، الوندیان امیدوار است که با گذر از فصل سرما، بحران گاز تأثیر کمتری بر تولید و بازار سیمان داشته باشد.

