سیاست
1 دقیقه خواندن
هفت کشور عضو ناتو مخالف پیوستن اوکراین به این ائتلاف هستند
نگرانی‌ها از جنگ مستقیم با روسیه موجب شده است که هفت کشور عضو ناتو، از جمله ایالات متحده و آلمان، مخالف عضویت اوکراین در این ائتلاف باشند.
هفت کشور عضو ناتو مخالف پیوستن اوکراین به این ائتلاف هستند
نشست وزرای دفاع شورای ناتو و اوکراین در بروکسل/ عکس: Reuters
25 اکتبر 2024

بر اساس گزارش نشریه «پولیتیکو» و به نقل از منابع رسمی و دیپلماتیک، هفت کشور عضو ناتو با عضویت اوکراین در این ائتلاف مخالفت کرده‌اند. در این میان، ایالات متحده و آلمان، که از بزرگ‌ترین حامیان اوکراین به شمار می‌روند، در صدر این کشورها قرار دارند. نگرانی اصلی این دو کشور به احتمال ورود به جنگ مستقیم با روسیه مربوط می‌شود.

علاوه بر آمریکا و آلمان، کشورهای اسلواکی و مجارستان نیز به دلیل گرایشات طرفدار روسیه، با پیوستن اوکراین به ناتو مخالف هستند. این گزارش همچنین به اسپانیا، بلژیک و اسلوونی به‌عنوان دیگر مخالفان این طرح اشاره کرده است.

یکی از مقامات ناتو در این زمینه بیان کرده است: کشورهایی مانند بلژیک، اسلوونی و اسپانیا در پشت ایالات متحده آمریکا و آلمان پنهان شده‌اند و تمایلی به این موضوع ندارند.

