25 اکتبر 2024
بر اساس گزارش نشریه «پولیتیکو» و به نقل از منابع رسمی و دیپلماتیک، هفت کشور عضو ناتو با عضویت اوکراین در این ائتلاف مخالفت کردهاند. در این میان، ایالات متحده و آلمان، که از بزرگترین حامیان اوکراین به شمار میروند، در صدر این کشورها قرار دارند. نگرانی اصلی این دو کشور به احتمال ورود به جنگ مستقیم با روسیه مربوط میشود.
علاوه بر آمریکا و آلمان، کشورهای اسلواکی و مجارستان نیز به دلیل گرایشات طرفدار روسیه، با پیوستن اوکراین به ناتو مخالف هستند. این گزارش همچنین به اسپانیا، بلژیک و اسلوونی بهعنوان دیگر مخالفان این طرح اشاره کرده است.
یکی از مقامات ناتو در این زمینه بیان کرده است: کشورهایی مانند بلژیک، اسلوونی و اسپانیا در پشت ایالات متحده آمریکا و آلمان پنهان شدهاند و تمایلی به این موضوع ندارند.