پل بسفر که در تاریخ ۳۰ اکتبر ۱۹۷۳ افتتاح شد و به عنوان اولین پل ارتباطی میان قاره‌های آسیا و اروپا در استانبول شناخته می‌شود، اکنون پس از گذشت بیش از نیم‌قرن، روزانه میزبان عبور حدود ۱۹۰ هزار خودرو است.

این پل که در ابتدا با نام «پل بسفر» شناخته می‌شد، در سال ۲۰۱۶ به یاد حوادث کودتای نافرجام ۱۵ جولای، به نام «پل شهدای ۱۵ جولای» تغییر نام یافت. هرچند این پل به نام‌های «پل بغاز استانبول»، «پل بسفروس» و «پل اول» نیز شناخته می‌شود.

پل بسفر؛ ۵۱ سال در قلب ارتباطات زمینی استانبول

ایده اتصال دو بخش آسیایی و اروپایی استانبول، شهری که قرن‌ها از نظر تاریخی، تجاری و فرهنگی اهمیت داشته، به دوران پیش از میلاد بازمی‌گردد. با این حال، تلاش‌های عملی برای احداث پل میان دو قاره تا دهه ۱۹۵۰ میلادی به مرحله جدی نرسید. در این دوره، یک کمیته متشکل از شهرداری استانبول، اداره کل راه‌ها و دانشگاه فنی استانبول تشکیل شد. پس از پیشنهاد این کمیته، مذاکرات با یک شرکت آمریکایی برای اجرای پروژه آغاز شد، اما به دلیل مسائل مالی و اداری، ساخت پل به تعویق افتاد.