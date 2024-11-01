پل بسفر که در تاریخ ۳۰ اکتبر ۱۹۷۳ افتتاح شد و به عنوان اولین پل ارتباطی میان قارههای آسیا و اروپا در استانبول شناخته میشود، اکنون پس از گذشت بیش از نیمقرن، روزانه میزبان عبور حدود ۱۹۰ هزار خودرو است.
این پل که در ابتدا با نام «پل بسفر» شناخته میشد، در سال ۲۰۱۶ به یاد حوادث کودتای نافرجام ۱۵ جولای، به نام «پل شهدای ۱۵ جولای» تغییر نام یافت. هرچند این پل به نامهای «پل بغاز استانبول»، «پل بسفروس» و «پل اول» نیز شناخته میشود.
پل بسفر؛ ۵۱ سال در قلب ارتباطات زمینی استانبول
ایده اتصال دو بخش آسیایی و اروپایی استانبول، شهری که قرنها از نظر تاریخی، تجاری و فرهنگی اهمیت داشته، به دوران پیش از میلاد بازمیگردد. با این حال، تلاشهای عملی برای احداث پل میان دو قاره تا دهه ۱۹۵۰ میلادی به مرحله جدی نرسید. در این دوره، یک کمیته متشکل از شهرداری استانبول، اداره کل راهها و دانشگاه فنی استانبول تشکیل شد. پس از پیشنهاد این کمیته، مذاکرات با یک شرکت آمریکایی برای اجرای پروژه آغاز شد، اما به دلیل مسائل مالی و اداری، ساخت پل به تعویق افتاد.
با افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی در استانبول در نیمه دوم قرن بیستم، نیاز به راههای ارتباطی میان دو قاره بیشتر احساس شد و پروژه ساخت پل بسفر در سال ۱۹۷۰ آغاز گردید. عملیات احداث این پل به طول ۱۵۶۰ متر و با شش مسیر عبوری، توسط شرکتهای بریتانیایی و آلمانی در منطقه بیلربی کلید خورد و پس از ۳ سال و ۸ ماه در سال ۱۹۷۳ به پایان رسید. هزینه ساخت پل برابر با ۲۳ میلیون دلار بود.
پل بسفر که در سال نخست بهرهبرداری خود میزبان عبور روزانه ۲۴ هزار خودرو بود، برای ۱۵ سال تنها مسیر ارتباطی زمینی میان دو سوی استانبول به شمار میرفت. اما با ساخت «پل سلطان محمد فاتح» در سال ۱۹۸۸، «پل یاووز سلطان سلیم» در سال ۲۰۱۶، و «تونل اوراسیا»، این مسیرهای جدید به کاهش بار ترافیکی شهر کمک کردند.
علاوه بر نقش ترافیکی، پل بسفر هر ساله میزبان یک ماراتن است که از سال ۱۹۷۹ در مسیر این پل برگزار میشود و بهمرور توجه بیشتری از سوی علاقهمندان داخلی و بینالمللی را به خود جلب کرده است.