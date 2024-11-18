وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیهای در خصوص برنامهریزی فضایی دریایی اتحادیه اروپا (EU Maritime Spatial Planning) اعلام کرد که نقشههایی که در چارچوب طرح اتحادیه اروپا برای تعیین مرزهای دریای اژه و مدیترانه استفاده شدهاند، از نظر ترکیه کاملاً بیاعتبار بوده و هیچگونه ارزش علمی یا حقوقی ندارند.
این وزارتخانه تأکید کرده است که ترکیه تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد حقوق حاکمیتی این کشور در دریای اژه و مدیترانه نقض شود و از هیچ تلاشی برای محافظت از این حقوق دریغ نخواهد کرد.
برنامهریزی فضایی دریایی یک طرح ابتکاری استراتژیک است که توسط اتحادیه اروپا بهمنظور مدیریت پایدار منابع دریایی و استفاده بهینه از فضاهای دریایی در سواحل کشورهای عضو طراحی شده است. این برنامهریزی بهویژه برای تعیین حدود مناطق دریایی مختلف و نحوه استفاده از این فضاها برای مقاصد مختلف از جمله حملونقل دریایی، انرژیهای تجدیدپذیر دریایی، شیلات، حفاظت از محیطزیست و گردشگری طراحی گردیده است.
در این بیانیه، وزارت امور خارجه ترکیه تأکید میکند که اتحادیه اروپا هیچگونه اختیاری برای اظهار نظر در مورد اختلافات دریایی میان کشورهای مستقل ندارد. این وزارتخانه افزود که اقدامات یکجانبه در خصوص مرزهای دریایی قابل قبول نبوده و چنین اقداماتی روند یافتن راهحلهای جامع و پایدار برای مشکلات موجود در دریای اژه را تضعیف خواهد کرد.
در پایان، وزارت امور خارجه ترکیه بر لزوم اتخاذ یک رویکرد دوستانه، صمیمانه و مبتنی بر حسن همجواری برای حل و فصل مشکلات و اختلافات موجود تأکید کرده و اضافه کرده است که این رویکرد باید بر اساس احترام متقابل و قوانین بینالمللی باشد تا به توافقات بلندمدت و پایدار دست یابیم.