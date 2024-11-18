در این بیانیه، وزارت امور خارجه ترکیه تأکید می‌کند که اتحادیه اروپا هیچ‌گونه اختیاری برای اظهار نظر در مورد اختلافات دریایی میان کشورهای مستقل ندارد. این وزارتخانه افزود که اقدامات یکجانبه در خصوص مرزهای دریایی قابل قبول نبوده و چنین اقداماتی روند یافتن راه‌حل‌های جامع و پایدار برای مشکلات موجود در دریای اژه را تضعیف خواهد کرد.

در پایان، وزارت امور خارجه ترکیه بر لزوم اتخاذ یک رویکرد دوستانه، صمیمانه و مبتنی بر حسن همجواری برای حل و فصل مشکلات و اختلافات موجود تأکید کرده و اضافه کرده است که این رویکرد باید بر اساس احترام متقابل و قوانین بین‌المللی باشد تا به توافقات بلندمدت و پایدار دست یابیم.