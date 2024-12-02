ترکیه و پاکستان چهارده توافقنامه در زمینه صنایع دفاعی شامل تولید مشترک خودروهای بدون سرنشین و انتقال فناوری، میان شرکتهای «رامسا» و «HIT» امضا کردند. این توافقها به تقویت روابط دفاعی دو کشور کمک خواهد کرد.
چهارده توافقنامه جدید بین ترکیه و پاکستان در زمینه صنایع دفاعی، شامل همکاریهای گسترده در زمینههای مختلف از جمله تولید سلاحهای سنگین، تأمین قطعات یدکی، انتقال فناوری و تولید خودروهای بدون سرنشین است. توافقات امضا شده در این زمینه، دربرگیرنده همکاریهایی در زمینه ساخت لولههای سلاحهای سنگین، فناوریهای پیشرفته و تأمین قطعات یدکی است. همچنین، بهموجب یکی از این توافقها، تولید مشترک خودروهای بدون سرنشین «ترال» در پاکستان آغاز خواهد شد. این خودرو که از فناوریهای پیشرفتهای برخوردار است، قرار است در پایان ژانویه سال آینده وارد مرحله آزمایشهای میدانی شود.
در کنار اینها، ترکیه و پاکستان توافق کردهاند تا انتقال فناوریهای مرتبط با سیستمهای دفاعی را در دستور کار قرار دهند و بهمنظور تقویت زیرساختهای صنعتی، همکاریهای جدیدی را در زمینه تولید قطعات و تأمین تجهیزات آغاز کنند. علاوه بر این، پیشبینی شده که اولین محمولهها در آینده نزدیک به پاکستان ارسال شود و فرایندهای مربوط به انتقال فناوری و تولید مشترک آغاز گردد.
این توافقنامهها بخشی از تلاشهای مستمر ترکیه و پاکستان برای تقویت روابط دفاعی و صنعتی میان دو کشور است. باتوجهبه ظرفیتهای بالای هر دو طرف در زمینه صنایع دفاعی، این همکاریها میتوانند به افزایش تبادلات فناوری، تولید مشترک تجهیزات نظامی و توسعه صنایع دفاعی دو کشور کمک کنند.
در این راستا، شرکت «رامسا» که یکی از پیشگامان صنایع دفاعی ترکیه به شمار میرود، بهویژه در زمینه تولید و تأمین قطعات یدکی، سیستمهای امنیتی و تجهیزات دفاعی فعالیت گستردهای دارد. همچنین، شرکت «HIT» پاکستان که بهعنوان یکی از تولیدکنندگان عمده تجهیزات نظامی در پاکستان شناخته میشود، در این پروژهها همکاری نزدیکی با شرکتهای ترکیهای دارد.
توافقات جدید علاوه بر تقویت همکاریهای دفاعی، میتواند تأثیرات مهمی در گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری میان دو کشور داشته باشد و زمینهساز گسترش تولید مشترک تجهیزات نظامی و دفاعی پیشرفته در آینده نزدیک باشد.