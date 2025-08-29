سیاست
استقبال ایالات متحده از اقدام کشورهای اروپایی‌ها برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه
وزیر امور خارجه آمریکا از تصمیم فرانسه، آلمان و بریتانیا برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران استقبال کرد و همزمان تأکید کرد که واشنگتن همچنان برای تعامل مستقیم با تهران آماده است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا / عکس: AP
29 اوت 2025

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنج‌شنبه ۲۸ آگوست اعلام کرد که سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا فرایندی را تحت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل آغاز کرده‌اند تا تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران دوباره اعمال شود.

روبیو گفت این اقدام بر اساس شواهد «عدم اجرای قابل توجه» تعهدات هسته‌ای ایران صورت گرفته و پایه محکمی برای فعال‌سازی مکانیزم اسنپ‌بک ایجاد کرده است.

وی یادآور شد که تروئیکای اروپایی می‌توانست از سال ۲۰۱۹ این اقدام را انجام دهد، اما ابتدا مسیر دیپلماتیک را برای ارائه «راه خروج دیپلماتیک از استراتژی تشدید هسته‌ای» ایران دنبال کرد.

روبیو ضمن قدردانی از رهبری این سه کشور اروپایی در این موضوع گفت که ایالات متحده در هفته‌های آینده با آن‌ها و دیگر اعضای شورای امنیت برای اجرای موفقیت‌آمیز بازگرداندن تحریم‌ها همکاری خواهد کرد.

وزیر امور خارجه آمریکا همچنین تأکید کرد که اسنپ‌بک با آمادگی واشنگتن برای دیپلماسی تضاد ندارد و حتی آن را تقویت می‌کند.

وی از ایران خواست اقدامات لازم را انجام دهد تا هرگز «به سلاح هسته‌ای دست نیابد» و افزود که آمریکا همچنان برای دستیابی به راه‌حلی صلح‌آمیز و پایدار درباره مسئله هسته‌ای ایران آماده تعامل مستقیم است.

نامه عراقچی به اتحادیه اروپا: اقدام تروئیکا برای بازگشت تحریم‌ها غیرقانونی است
