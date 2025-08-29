مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنج‌شنبه ۲۸ آگوست اعلام کرد که سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا فرایندی را تحت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل آغاز کرده‌اند تا تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران دوباره اعمال شود.

روبیو گفت این اقدام بر اساس شواهد «عدم اجرای قابل توجه» تعهدات هسته‌ای ایران صورت گرفته و پایه محکمی برای فعال‌سازی مکانیزم اسنپ‌بک ایجاد کرده است.

وی یادآور شد که تروئیکای اروپایی می‌توانست از سال ۲۰۱۹ این اقدام را انجام دهد، اما ابتدا مسیر دیپلماتیک را برای ارائه «راه خروج دیپلماتیک از استراتژی تشدید هسته‌ای» ایران دنبال کرد.

روبیو ضمن قدردانی از رهبری این سه کشور اروپایی در این موضوع گفت که ایالات متحده در هفته‌های آینده با آن‌ها و دیگر اعضای شورای امنیت برای اجرای موفقیت‌آمیز بازگرداندن تحریم‌ها همکاری خواهد کرد.