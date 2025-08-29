عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در نامه‌ای رسمی به کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام، تأکید کرد که سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا وجاهت و صلاحیت حقوقی برای توسل به سازوکار حل‌وفصل اختلافات یا فعال‌سازی بازگشت خودکار تحریم‌ها علیه ایران را ندارند.

به گزارش منابع دیپلماتیک ایران، این نامه که روز پنج‌شنبه ۲۹ آگوست ارسال شد، پاسخی مفصل به نامه مورخ ۱۸ آگوست ۲۰۲۵ اتحادیه اروپا درباره وضعیت برجام و سازوکار حل‌وفصل اختلافات است.

عراقچی در ابتدای نامه با انتقاد از روایت گزینشی و ناقص اتحادیه اروپا، نوشت: این نهاد از ذکر حقایق اساسی و سوابق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت غفلت کرده و چشم بر بی‌اعتنایی مکرر سه کشور اروپایی نسبت به تعهداتشان بسته است.

وزیر امور خارجه ایران ضمن یادآوری مواضع پیشین کشورش که در مکاتبات ۲۲ جولای و ۲۲ آگوست ۲۰۲۵ ارائه شده بود، تأکید کرد که تلاش اروپا برای بازگشت تحریم‌ها فاقد هرگونه اعتبار حقوقی است.

وی افزود مواضع تهران در این زمینه مورد حمایت رسمی روسیه و چین نیز قرار گرفته و به یادداشت‌های توضیحی این دو کشور که به ترتیب در ۱۱ و ۱۹ آگوست به شورای امنیت ارائه شده، استناد کرد.