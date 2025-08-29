منطقه‌
نامه عراقچی به اتحادیه اروپا: اقدام تروئیکا برای بازگشت تحریم‌ها غیرقانونی است
وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای رسمی به کایا کالاس تأکید کرد که فرانسه، آلمان و بریتانیا صلاحیت حقوقی برای توسل به مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها علیه ایران ندارند و تلاش‌ آنان در شورای امنیت فاقد اعتبار و بی‌اثر خواهد بود.
وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا به‌همراه کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا / عکس: Reuters
29 اوت 2025

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در نامه‌ای رسمی به کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام، تأکید کرد که سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا وجاهت و صلاحیت حقوقی برای توسل به سازوکار حل‌وفصل اختلافات یا فعال‌سازی بازگشت خودکار تحریم‌ها علیه ایران را ندارند.

به گزارش منابع دیپلماتیک ایران، این نامه که روز پنج‌شنبه ۲۹ آگوست ارسال شد، پاسخی مفصل به نامه مورخ ۱۸ آگوست ۲۰۲۵ اتحادیه اروپا درباره وضعیت برجام و سازوکار حل‌وفصل اختلافات است.

عراقچی در ابتدای نامه با انتقاد از روایت گزینشی و ناقص اتحادیه اروپا، نوشت: این نهاد از ذکر حقایق اساسی و سوابق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت غفلت کرده و چشم بر بی‌اعتنایی مکرر سه کشور اروپایی نسبت به تعهداتشان بسته است.

وزیر امور خارجه ایران ضمن یادآوری مواضع پیشین کشورش که در مکاتبات ۲۲ جولای و ۲۲ آگوست ۲۰۲۵ ارائه شده بود، تأکید کرد که تلاش اروپا برای بازگشت تحریم‌ها فاقد هرگونه اعتبار حقوقی است.

وی افزود مواضع تهران در این زمینه مورد حمایت رسمی روسیه و چین نیز قرار گرفته و به یادداشت‌های توضیحی این دو کشور که به ترتیب در ۱۱ و ۱۹ آگوست به شورای امنیت ارائه شده، استناد کرد.

عراقچی در بخش دیگری از نامه یادآور شد که یازده تعهد تکمیلی که وزرای خارجه اروپایی در نشست ۶ جولای ۲۰۱۸ بر عهده گرفتند، هیچ‌گاه عملیاتی نشده است. به گفته عراقچی، ایران نخستین طرف برجام بود که پس از خروج آمریکا از توافق و قصور اروپا در اجرای تعهدات، این مکانیسم را فعال کرد.

عراقچی در ادامه، اظهارات اخیر کایا کالاس درباره پایان یافتن برنامه هسته‌ای ایران را انکار مبانی اساسی برجام دانست و این رویکرد را مغایر با نقش هماهنگ‌کننده بی‌طرف اتحادیه اروپا توصیف کرد.

وی در پایان اعلام کرد که هرگونه تلاش احتمالی سه کشور اروپایی برای احیای قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت به موجب قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) بی‌اعتبار و بی‌اثر خواهد بود.

این نامه با رونوشت به دبیرکل سازمان ملل، رئیس دوره‌ای و اعضای شورای امنیت ارسال شده است.

