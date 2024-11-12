سیاست
2 دقیقه خواندن
فلسطین: در حملات اسرائیل به غزه ۴۵۰ ورزشکار کشته شدند
دبیرکل امور رسانه‌ای فدراسیون ورزش فلسطین از کشته‌شدن ۴۵۰ ورزشکار و تخریب‌شدن بیش از ۸۰ درصد تأسیسات ورزشی در پی حملات ۴۰۳ روزه حملات اسرائیل به نوار غزه خبر داد.
فلسطین: در حملات اسرائیل به غزه ۴۵۰ ورزشکار کشته شدند
محلات و بناهای مخروبه نوار غزه / عکس: AA
12 نوامبر 2024

 زیرساخت‌های ورزشی در نوار غزه به‌دلیل حملات ۴۰۳ روزه اسرائیل به‌شدت تخریب شده است. در این حملات ۴۵۰ ورزشکار فلسطینی جان خود را از دست داده‌اند و باشگاه‌ها و استادیوم‌ها توسط جنگنده‌های اسرائیلی تخریب شده‌اند. بسیاری از تاسیسات ورزشی به آتش کشیده و برخی استادیوم‌ها با بولدوزر تخریب شده‌اند.

مصطفی صیام، دبیرکل امور رسانه‌ای فدراسیون ورزش فلسطین، در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۸۰ درصد تاسیسات ورزشی، از جمله استادیوم‌ها و باشگاه‌ها در نوار غزه را نابود کرده و ۴۵۰ ورزشکار از جمله بازیکنان، مربیان و مدیران را در نوار غزه به قتل رسانده است.

 وی با اشاره به اهمیت ورزش فلسطین در عرصه‌های قاره‌ای و بین‌المللی گفت: ورزشکاران فلسطینی نماینده یک مسئله ملی و انسانی هستند، اما اسرائیل با حمله به ورزشکاران و تأسیسات ورزشی، تلاش می‌کند پیام آنها را تحریف کرده و حضور فلسطین را در سطح منطقه‌ای و جهانی تضعیف کند.

مطالب پیشنهادی

دبیرکل امور رسانه‌ای فدراسیون ورزش فلسطین سازمان‌های ورزشی و بشردوستانه را به اقدام فوری برای حفاظت از ورزش فلسطین و اطمینان از رساندن کمک‌های اضطراری به نوار غزه فراخواند.

صیام همچنین خواستار بازسازی تأسیسات ورزشی شد و تأکید کرد که باید محیطی امن برای ادامه فعالیت‌های ورزشی جوانان فلسطینی فراهم شود تا آنان بتوانند هویت و آرمان‌های مشروع خود را به نمایش بگذارند.

گفتنی است، اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حملات گسترده‌ای را علیه نوار غزه انجام داده که به کشته‌شدن بیش از ۴۳ هزار و ۵۰۰ فلسطینی منجر شده و این منطقه را تقریباً غیرقابل‌سکونت کرده است. همچنین بیش از ۱۰۰ هزار نفر در غزه در پی حملات هوایی و زمینی اسرائیل مجروح و صدها هزار تن نیز آواره شده‌اند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us