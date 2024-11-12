زیرساخت‌های ورزشی در نوار غزه به‌دلیل حملات ۴۰۳ روزه اسرائیل به‌شدت تخریب شده است. در این حملات ۴۵۰ ورزشکار فلسطینی جان خود را از دست داده‌اند و باشگاه‌ها و استادیوم‌ها توسط جنگنده‌های اسرائیلی تخریب شده‌اند. بسیاری از تاسیسات ورزشی به آتش کشیده و برخی استادیوم‌ها با بولدوزر تخریب شده‌اند.

مصطفی صیام، دبیرکل امور رسانه‌ای فدراسیون ورزش فلسطین، در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۸۰ درصد تاسیسات ورزشی، از جمله استادیوم‌ها و باشگاه‌ها در نوار غزه را نابود کرده و ۴۵۰ ورزشکار از جمله بازیکنان، مربیان و مدیران را در نوار غزه به قتل رسانده است.

وی با اشاره به اهمیت ورزش فلسطین در عرصه‌های قاره‌ای و بین‌المللی گفت: ورزشکاران فلسطینی نماینده یک مسئله ملی و انسانی هستند، اما اسرائیل با حمله به ورزشکاران و تأسیسات ورزشی، تلاش می‌کند پیام آنها را تحریف کرده و حضور فلسطین را در سطح منطقه‌ای و جهانی تضعیف کند.