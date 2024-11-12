زیرساختهای ورزشی در نوار غزه بهدلیل حملات ۴۰۳ روزه اسرائیل بهشدت تخریب شده است. در این حملات ۴۵۰ ورزشکار فلسطینی جان خود را از دست دادهاند و باشگاهها و استادیومها توسط جنگندههای اسرائیلی تخریب شدهاند. بسیاری از تاسیسات ورزشی به آتش کشیده و برخی استادیومها با بولدوزر تخریب شدهاند.
مصطفی صیام، دبیرکل امور رسانهای فدراسیون ورزش فلسطین، در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد که اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۸۰ درصد تاسیسات ورزشی، از جمله استادیومها و باشگاهها در نوار غزه را نابود کرده و ۴۵۰ ورزشکار از جمله بازیکنان، مربیان و مدیران را در نوار غزه به قتل رسانده است.
وی با اشاره به اهمیت ورزش فلسطین در عرصههای قارهای و بینالمللی گفت: ورزشکاران فلسطینی نماینده یک مسئله ملی و انسانی هستند، اما اسرائیل با حمله به ورزشکاران و تأسیسات ورزشی، تلاش میکند پیام آنها را تحریف کرده و حضور فلسطین را در سطح منطقهای و جهانی تضعیف کند.
دبیرکل امور رسانهای فدراسیون ورزش فلسطین سازمانهای ورزشی و بشردوستانه را به اقدام فوری برای حفاظت از ورزش فلسطین و اطمینان از رساندن کمکهای اضطراری به نوار غزه فراخواند.
صیام همچنین خواستار بازسازی تأسیسات ورزشی شد و تأکید کرد که باید محیطی امن برای ادامه فعالیتهای ورزشی جوانان فلسطینی فراهم شود تا آنان بتوانند هویت و آرمانهای مشروع خود را به نمایش بگذارند.
گفتنی است، اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حملات گستردهای را علیه نوار غزه انجام داده که به کشتهشدن بیش از ۴۳ هزار و ۵۰۰ فلسطینی منجر شده و این منطقه را تقریباً غیرقابلسکونت کرده است. همچنین بیش از ۱۰۰ هزار نفر در غزه در پی حملات هوایی و زمینی اسرائیل مجروح و صدها هزار تن نیز آواره شدهاند.