طبق گزارش تل ماما، این سازمان علاوه بر حوادث حضوری، تعداد قابل‌توجهی از حملات اسلام‌هراسانه در فضای آنلاین را ثبت کرده است. ایمان عطا، مدیر این سازمان، این روند را غیرقابل‌قبول و نگران‌کننده برای آینده توصیف کرد و اظهار داشت: ما شاهد افزایش چشمگیر کلیشه‌سازی علیه مسلمانان در رسانه‌های اجتماعی هستیم که به تبعیض و خشونت دامن می‌زند.

ایمان عطا با هشدار درباره این روند، خواستار اقدام هماهنگ دولت برای مقابله با اسلام‌هراسی شد. او تاکید کرد: ما از مردم می‌خواهیم که در برابر نفرت و افراط‌گرایی متحد شوند و از افراد در موقعیت‌های تاثیرگذار انتظار داریم که دقت کنند چگونه زبان و اظهاراتشان می‌تواند به کلیشه‌سازی از جوامع منجر شود.

با افزایش موارد اسلام‌هراسی و نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان در بریتانیا، تحلیل‌گران بر ضرورت مقابله سریع و قاطع با گفتمان‌های تفرقه‌افکنانه تاکید می‌کنند.