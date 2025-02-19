سیاست
حملات اسرائیل علیه غزه، رکورد اسلام‌هراسی در بریتانیا را شکست
حملات اسرائیل به غزه، رکورد اسلام‌هراسی در بریتانیا را شکست و موارد نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۵۸۰۰ مورد رسید.
معترضان علیه اسلام هراسی در لندن / عکس: AA
19 فوریه 2025

گزارش جدید سازمان نظارتی تل ماما (Tell MAMA) نشان می‌دهد که موارد اسلام‌هراسی در بریتانیا در سال ۲۰۲۴ به بالاترین سطح خود رسیده و حملات اسرائیل علیه غزه عامل اصلی این افزایش بوده است. این سازمان اعلام کرد که در سال ۲۰۲۴ تعداد ۵۸۳۷ مورد نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان را تایید کرده که نسبت به ۳۷۶۷ مورد در سال ۲۰۲۳ و ۲۲۰۱ مورد در سال ۲۰۲۲ افزایش بارزی داشته است.

تل ماما یک سازمان مستقل در بریتانیا است که موارد اسلام‌هراسی را ثبت و گزارش می‌کند.

این داده‌ها از سال ۲۰۱۲ و از طریق همکاری با نیروهای پلیس در انگلستان و ولز تهیه شده‌اند. تل ماما در بیانیه‌ای اعلام کرد: درگیری‌های خاورمیانه موجب افزایش شدید نفرت آنلاین علیه مسلمانان شده است.

افزایش حملات اسلام‌هراسانه در فضای آنلاین و جامعه

مطالب پیشنهادی

طبق گزارش تل ماما، این سازمان علاوه بر حوادث حضوری، تعداد قابل‌توجهی از حملات اسلام‌هراسانه در فضای آنلاین را ثبت کرده است. ایمان عطا، مدیر این سازمان، این روند را غیرقابل‌قبول و نگران‌کننده برای آینده توصیف کرد و اظهار داشت: ما شاهد افزایش چشمگیر کلیشه‌سازی علیه مسلمانان در رسانه‌های اجتماعی هستیم که به تبعیض و خشونت دامن می‌زند.

ایمان عطا با هشدار درباره این روند، خواستار اقدام هماهنگ دولت برای مقابله با اسلام‌هراسی شد. او تاکید کرد: ما از مردم می‌خواهیم که در برابر نفرت و افراط‌گرایی متحد شوند و از افراد در موقعیت‌های تاثیرگذار انتظار داریم که دقت کنند چگونه زبان و اظهاراتشان می‌تواند به کلیشه‌سازی از جوامع منجر شود.

با افزایش موارد اسلام‌هراسی و نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان در بریتانیا، تحلیل‌گران بر ضرورت مقابله سریع و قاطع با گفتمان‌های تفرقه‌افکنانه تاکید می‌کنند.

