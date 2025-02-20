ترکیه
کتاب «دیپلماسی صلح رجب طیب اردوغان: مطالعه موردی سوریه»  منتشر شد
رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، از انتشار کتابی با عنوان «دیپلماسی صلح رجب طیب اردوغان: مطالعه موردی سوریه » خبر داد.
کتاب «دیپلماسی صلح رجب طیب اردوغان: مطالعه موردی سوریه»/ عکس: AA
20 فوریه 2025

فخرالدین آلتون، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس از انتشار کتابی با عنوان «دیپلماسی صلح رجب طیب اردوغان: مطالعه موردی سوریه» خبر داد. این کتاب به بررسی نقش و رویکرد دیپلماتیک ترکیه با رهبری اردوغان، در قبال بحران سوریه می‌پردازد.

وی اعلام کرد که این کتاب تحت رهبری و حمایت رئیس‌جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان تهیه شده و به سه زبان ترکی، عربی و انگلیسی منتشر شده است. این اثر نقش ترکیه را در برقراری صلح و ثبات در سوریه بررسی می‌کند.

آلتون در این باره نوشت: این اثر، جایگاه حیاتی و تأثیرگذار ترکیه را به‌عنوان یک بازیگر منطقه‌ای و جهانی در حل بحران سوریه و برقراری آرامش، تبیین می‌کند.

وی با اشاره به تحولات ۱۳ سال اخیر در سوریه تأکید کرد: سوریه طی این سال‌ها شاهد یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های انسانی بوده است. ترکیه در برابر این ستم، همواره در کنار حقیقت و عدالت ایستاده و امروز نیز در سوی درست تاریخ قرار دارد.

رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه همچنین افزود: تحت رهبری رئیس‌جمهورمان و با شعار «سوریه متعلق به سوری‌هاست»، ما از مسیر یافتن راه‌حلی بر مبنای صلح، عدالت و آزادی دست نکشیده‌ایم. طی این ۱۳ سال، با پذیرایی از برادران سوری خود، نمونه‌ای تاریخی از برادری و همبستگی را رقم زده‌ایم و هرگز آنان را در برابر گروه‌های تروریستی تنها نگذاشته‌ایم.

آلتون در پایان با اشاره به تحولات جدید سوریه پس از سرنگونی رژیم بعث، بر حمایت ترکیه از تمامیت ارضی، وحدت سیاسی و اراده آزاد مردم این کشور تأکید کرد.

