فخرالدین آلتون، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس از انتشار کتابی با عنوان «دیپلماسی صلح رجب طیب اردوغان: مطالعه موردی سوریه» خبر داد. این کتاب به بررسی نقش و رویکرد دیپلماتیک ترکیه با رهبری اردوغان، در قبال بحران سوریه می‌پردازد.

وی اعلام کرد که این کتاب تحت رهبری و حمایت رئیس‌جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان تهیه شده و به سه زبان ترکی، عربی و انگلیسی منتشر شده است. این اثر نقش ترکیه را در برقراری صلح و ثبات در سوریه بررسی می‌کند.

آلتون در این باره نوشت: این اثر، جایگاه حیاتی و تأثیرگذار ترکیه را به‌عنوان یک بازیگر منطقه‌ای و جهانی در حل بحران سوریه و برقراری آرامش، تبیین می‌کند.

وی با اشاره به تحولات ۱۳ سال اخیر در سوریه تأکید کرد: سوریه طی این سال‌ها شاهد یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های انسانی بوده است. ترکیه در برابر این ستم، همواره در کنار حقیقت و عدالت ایستاده و امروز نیز در سوی درست تاریخ قرار دارد.