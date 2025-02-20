در بیانیه‌ای که از سوی کمیته مرکزی شرایط اضطراری رفح، وابسته به دولت فلسطین، منتشر شد، آمده است که ارتش اسرائیل بارها آتش‌بس را نقض کرده است.

بر اساس این بیانیه، در نتیجه این نقض‌های مکرر، بیش از ۲۰ فلسطینی جان باخته‌اند و علاوه‌بر‌آن، تعدادی زخمی و برخی دیگر توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شده‌اند.

همچنین اعلام شده است که تانک‌های اسرائیلی از مرز فلسطین و مصر عبور کرده‌اند و در مناطق مرکزی و غربی رفح تحرکاتی داشته‌اند.

در این بیانیه از کشورهای میانجی خواسته شده است که برای مهار اسرائیل، وادارکردن آن به پایبندی به مفاد توافق آتش‌بس و متوقف کردن این نقض‌ها، مسئولیت خود را بر عهده بگیرند.