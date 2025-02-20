در بیانیهای که از سوی کمیته مرکزی شرایط اضطراری رفح، وابسته به دولت فلسطین، منتشر شد، آمده است که ارتش اسرائیل بارها آتشبس را نقض کرده است.
بر اساس این بیانیه، در نتیجه این نقضهای مکرر، بیش از ۲۰ فلسطینی جان باختهاند و علاوهبرآن، تعدادی زخمی و برخی دیگر توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شدهاند.
همچنین اعلام شده است که تانکهای اسرائیلی از مرز فلسطین و مصر عبور کردهاند و در مناطق مرکزی و غربی رفح تحرکاتی داشتهاند.
در این بیانیه از کشورهای میانجی خواسته شده است که برای مهار اسرائیل، وادارکردن آن به پایبندی به مفاد توافق آتشبس و متوقف کردن این نقضها، مسئولیت خود را بر عهده بگیرند.
این کمیته همچنین بر لزوم ورود ماشینآلات سنگین برای آواربرداری و بیرون آوردن اجساد از زیر ویرانهها تأکید کرده است.
در این بیانیه اشاره شده که برای بازگشت آوارگان فلسطینی به خانههایشان، بازگشایی مسیرها و میادین الزامی بوده و این امر نیازمند تجهیزات سنگین است.
بر اساس آمار اعلامشده از سوی دولت فلسطین، از زمان اجرای توافق آتشبس و تبادل اسرا میان حماس و اسرائیل در ۱۹ ژانویه، تاکنون ۹۲ فلسطینی کشته و ۸۲۲ نفر زخمی شدهاند.
از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵، پیش از آغاز آتشبس، ارتش اسرائیل بیش از ۶۱ هزار نفر را به قتل رسانده است. از این تعداد، جسد ۴۸,۲۹۷ نفر از فلسطینیان پیدا شده و بیش از ۱۴ هزار نفر دیگر هنوز در زیر آوار مفقود هستند.