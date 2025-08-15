منطقه‌
2 دقیقه خواندن
عراقچی: در چالش حقوقی درباره مکانیسم ماشه، با روسیه و چین مواضع یکسانی داریم
وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تلاش کشورهای اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه از وجود یک چالش حقوقی میان ایران و تروئیکای اروپایی خبر داد و تأکید کرد که چین و روسیه در این موضوع مواضعی همسو با ایران دارند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران / عکس: AP
15 اوت 2025

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، با اشاره به تلاش کشورهای اروپایی‌ برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه، از وجود چالش حقوقی با تروئیکای اروپایی خبر داد و گفت چین و روسیه در این پرونده مواضعی همسو با ایران دارند.

عراقچی در گفت‌وگوی تلویزیونی توضیح داد که این اختلاف حقوقی در شورای امنیت سازمان ملل جریان دارد و محور آن این است که آیا سه کشور اروپایی حق استفاده از مکانیسم اسنپ‌بک را دارند یا خیر؛ که از دیدگاه ایران، این کشورها به دلیل خروج از تعهدات خود در برجام چنین حقی ندارند.

وی گفت: اگرچه در متن برجام واژه «اسنپ‌بک» ذکر نشده، اما مکانیسم آن وجود دارد و حتی ایران در گذشته از این سازوکار برای دفاع از حقوق خود استفاده کرده است.

وی افزود: اروپایی‌ها تا ۲۸ مهر فرصت دارند این مکانیسم را فعال کنند، اما با توجه به مواضعی همچون درخواست غنی‌سازی صفر که برخلاف حق غنی‌سازی به رسمیت شناخته‌شده ایران در برجام است، صلاحیت استفاده از هیچ بخشی از این توافق را ندارند.

وزیر امور خارجه ایران گفت: در نامه‌ای مستند و مفصل به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت، استدلال کرده است که این کشورها دیگر عضو برجام محسوب نمی‌شوند.

وی افزود: آن‌ها البته می‌توانند مقابله کرده و راه‌هایی را بیازمایند، اما ما نیز تا آخرین لحظه از تمام ابزارهای خود برای جلوگیری از اسنپ‌بک استفاده خواهیم کرد.

وی در عین حال اظهار داشت که بازگشت به فصل هفتم منشور سازمان ملل، مسائل سیاسی و حقوقی جدیدی برای ایران ایجاد می‌کند، هرچند اثر اقتصادی آن به اندازه‌ای که در جامعه القا شده، سنگین نخواهد بود.

