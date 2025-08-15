عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، با اشاره به تلاش کشورهای اروپایی‌ برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه، از وجود چالش حقوقی با تروئیکای اروپایی خبر داد و گفت چین و روسیه در این پرونده مواضعی همسو با ایران دارند.

عراقچی در گفت‌وگوی تلویزیونی توضیح داد که این اختلاف حقوقی در شورای امنیت سازمان ملل جریان دارد و محور آن این است که آیا سه کشور اروپایی حق استفاده از مکانیسم اسنپ‌بک را دارند یا خیر؛ که از دیدگاه ایران، این کشورها به دلیل خروج از تعهدات خود در برجام چنین حقی ندارند.

وی گفت: اگرچه در متن برجام واژه «اسنپ‌بک» ذکر نشده، اما مکانیسم آن وجود دارد و حتی ایران در گذشته از این سازوکار برای دفاع از حقوق خود استفاده کرده است.

وی افزود: اروپایی‌ها تا ۲۸ مهر فرصت دارند این مکانیسم را فعال کنند، اما با توجه به مواضعی همچون درخواست غنی‌سازی صفر که برخلاف حق غنی‌سازی به رسمیت شناخته‌شده ایران در برجام است، صلاحیت استفاده از هیچ بخشی از این توافق را ندارند.