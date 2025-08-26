نخست‌وزیر استرالیا اعلام کرد که سفیر ایران در کانبرا به همراه سه دیپلمات دیگر به دلیل ارتباط با حملات سال گذشته در ملبورن و سیدنی «عنصر نامطلوب» شناخته شده و باید این کشور را ترک کنند.

آنتونی آلبانیز روز دوشنبه، ۲۵ آگوست، گفت: سازمان امنیت ملی استرالیا (ASIO) شواهد معتبری در اختیار دارد که نشان می‌دهد دولت ایران پشت حملات به یک کنیسه‌ در ملبورن و رستوران لوئیس کانتیننتال کیچن در سیدنی بوده است.

وی این اقدامات را «فعالیت‌هایی بسیار خطرناک از سوی یک کشور خارجی در خاک استرالیا» توصیف کرد و آن را غیرقابل‌قبول دانست.

مایک برگس، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا، نیز تأکید کرد که این حملات توسط افرادی انجام شده که از سوی ایران اجیر شده بودند.