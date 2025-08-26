نخستوزیر استرالیا اعلام کرد که سفیر ایران در کانبرا به همراه سه دیپلمات دیگر به دلیل ارتباط با حملات سال گذشته در ملبورن و سیدنی «عنصر نامطلوب» شناخته شده و باید این کشور را ترک کنند.
آنتونی آلبانیز روز دوشنبه، ۲۵ آگوست، گفت: سازمان امنیت ملی استرالیا (ASIO) شواهد معتبری در اختیار دارد که نشان میدهد دولت ایران پشت حملات به یک کنیسه در ملبورن و رستوران لوئیس کانتیننتال کیچن در سیدنی بوده است.
وی این اقدامات را «فعالیتهایی بسیار خطرناک از سوی یک کشور خارجی در خاک استرالیا» توصیف کرد و آن را غیرقابلقبول دانست.
مایک برگس، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا، نیز تأکید کرد که این حملات توسط افرادی انجام شده که از سوی ایران اجیر شده بودند.
وی افزود: سایر دیپلماتهای ایرانی مقیم استرالیا در این پرونده نقشی نداشتهاند، اما احتمال دخالت دولت ایران در حوادث دیگر همچنان در دست بررسی است.
پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، اعلام کرد که احمد صادقی، سفیر ایران، و سه دیپلمات دیگر تنها ۷ روز فرصت دارند کشور را ترک کنند.
وی همچنین از تعلیق تمامی فعالیتهای سفارت استرالیا در تهران خبر داد و گفت که تمام دیپلماتهای استرالیایی ایران را ترک کردهاند.
این اقدام بیسابقه که برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم صورت میگیرد، واکنشهای گستردهای در سطح بینالمللی به همراه داشته و روابط کانبرا و تهران را وارد مرحلهای تازه و پرتنش کرده است.