وزارت خزانه‌داری آمریکا، سه‌شنبه دوم سپتامبر، اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرده است. این تحریم‌ها شرکت‌ها و کشتی‌هایی را هدف قرار می‌دهد که با پوشش نفت عراق، نفت ایران را به فروش می‌رساندند تا تحریم‌های آمریکا را دور بزنند.

به گفته وزارت خزانه‌داری، این شبکه سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار درآمد برای ایران ایجاد می‌کرده و واشنگتن این اقدام را بخشی از تلاش خود برای قطع منابع مالی ایران می‌داند.

در میان افراد تحریم‌شده تاجر عراقی با نام ولید السامرائی دیده می‌شود که متهم است نفت ایران را با عنوان نفت عراق وارد بازار می‌کرده است.