وزارت خزانهداری آمریکا، سهشنبه دوم سپتامبر، اعلام کرد که تحریمهای جدیدی علیه ایران وضع کرده است. این تحریمها شرکتها و کشتیهایی را هدف قرار میدهد که با پوشش نفت عراق، نفت ایران را به فروش میرساندند تا تحریمهای آمریکا را دور بزنند.
به گفته وزارت خزانهداری، این شبکه سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار درآمد برای ایران ایجاد میکرده و واشنگتن این اقدام را بخشی از تلاش خود برای قطع منابع مالی ایران میداند.
در میان افراد تحریمشده تاجر عراقی با نام ولید السامرائی دیده میشود که متهم است نفت ایران را با عنوان نفت عراق وارد بازار میکرده است.
این تحریمها همزمان با اقدام سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا اعمال میشود که هفته گذشته با ارسال نامهای به شورای امنیت، روند فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را آغاز کردند.
ایران از زمان خروج آمریکا از توافق هستهای در سال ۲۰۱۵ میلادی در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ، با تحریمهای گستردهای مواجه شده است. دولت ترامپ در ادامه نیز تحریمهای جدیدی علیه ایران اعمال کرد که بخشهای مختلف اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار داد.