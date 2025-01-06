وزارت امور خارجه اسرائیل روز یکشنبه، ۵ ژانویه ۲۰۲۵، اعلام کرد که به سرباز متهم به جنایتکار جنگی در فرار از برزیل کمک کرده است. این وزارتخانه در ادامه از اسرائیلیها خواست تا از انتشار مطالب مربوط به خدمت نظامی خود در شبکههای اجتماعی خودداری کنند.
وزارت امور خارجه اسرائیل در ادامه توضیح داد که این سرباز پس از آنکه خواستار آغاز تحقیقات علیه وی شدند، با کمک دولت اسرائیل با یک پرواز تجاری از برزیل فرار کرده است.
هفته گذشته در پی شکایت بنیاد حقوق بشری هند رجب (HRF)، دادگاهی در برزیل، به پلیس این کشور دستور داد تا یک سرباز اسرائیلی را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در غزه مورد بازجویی قرار دهد.
این بنیاد، در پروندهای که خانوادههای قربانیان نیز به آن پیوستهاند، خواستار دستگیر فوری سرباز اسرائیلی شده و هشدار داده که هر لحظه ممکن است این فرد از برزیل فرار کند و خطر دستکاری مستندات توسط وی نیز وجود دارد.
بنیاد هند رجب این اقدام را، گامی حیاتی بهسوی پاسخگویی برای جنایاتی که در غزه در طول تقریباً ۱۵ ماه جنگ به وقوع پیوسته است، توصیف کرده بود.
بنیاد هند رجب: این اقدام توهین به حاکمیت برزیل است
بنیاد هند رجب در بیانیهای فرار این سرباز را محکوم و اسرائیل را به سازماندهی فرار او برای جلوگیری از عدالت متهم کرد.
در این بیانیه آمده است: همانطور که پیشبینی میشد، این مظنون فرار کرد و نشانههایی از نابودی شواهد و مستندات نیز وجود دارد. این اتفاق نهتنها یک رسوایی است، بلکه توهینی به حاکمیت و قانون برزیل میباشد.
بنیاد هند رجب از مقامات برزیل خواسته است تا مسئولیت خود را در قبال حفاظت از روند اجرای احکام قضائی و اطمینان از برقراری عدالت به طور کامل انجام دهند.
پیگیری قضائی خارج از کشور
دادگاه برزیل احتمال پیگیری بینالمللی قضائی در مورد سربازانی که در جنایات اسرائیل مشارکت داشتهاند را مطرح کرده است.
اسرائیل پیشازاین نیز از چنین تاکتیکهایی استفاده کرده است. ماه گذشته، یک گروه حامی فلسطینی در سریلانکا خواستار دستگیری یک سرباز اسرائیلی فعال که در این کشور حضور داشت، شد. این درخواست منجر به فرار فوری وی توسط مقامات اسرائیلی شد.