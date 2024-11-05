پروژه ترکیه کارت (Türkiye Kart) به‌منظور ارائه امکان استفاده از یک کارت واحد برای حمل‌ونقل عمومی در سرتاسر کشور ترکیه راه‌اندازی شده است. این کارت همچنین در صورت تمایل می‌تواند به‌عنوان کارت اعتباری نیز مورداستفاده قرار گیرد.

وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت‌های ترکیه، عبدالقادر اورال‌اوغلو، دررابطه‌با این پروژه گفت: شهروندان ما با یک کارت می‌توانند از تمام خدمات حمل‌ونقل عمومی بهره‌مند شوند و این کارت در صورت تمایل می‌تواند به‌عنوان کارت اعتباری نیز استفاده شود.

وی تصریح کرد که هدف این است که تمام کارت‌های حمل‌ونقل عمومی موجود در کشور را در یک کارت واحد جمع‌آوری کنند و گفت: ما می‌خواهیم کارت‌های موجود را یکپارچه کنیم. در حال حاضر، این کارت‌ها در برخی استان‌ها، پارکینگ‌ها و پارک‌های ملی در حال استفاده هستند و ان‌شاءالله استفاده از این کارت را در سرتاسر ترکیه گسترش خواهیم داد. هدف ما این است که شهروندان با یک کارت از تمام خدمات حمل‌ونقل عمومی بهره‌مند شوند و این کارت در صورت تمایل می‌تواند به‌عنوان کارت اعتباری نیز مورداستفاده قرار گیرد.

عبدالقادر اورال‌اوغلو، وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه، همچنین از آغاز استفاده این کارت در حمل‌ونقل عمومی استانبول خبر داد.

این طرح در شرایط کنونی که شهروندان به دنبال راهکارهای سریع‌تر و کارآمدتر برای رفت‌وآمد هستند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین برنامه‌ریزی شده است که تا پایان سال ۲۰۲۴ تعداد استان‌های تحت پوشش این سیستم به ۱۸ افزایش یابد.