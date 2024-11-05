ترکیه
3 دقیقه خواندن
رونمایی از پروژه «ترکیه کارت» ؛‌ یکپارچگی در حمل‌ونقل عمومی سراسر کشور
«ترکیه کارت» که ترکیبی از کارت حمل و نقل، انتقال پول و تراکنش‌های مالی است به زودی برای استفاده در سراسر ترکیه عرضه خواهد شد. استانبول به زودی تحت پوشش این کارت قرار می‌گیرد.
رونمایی از پروژه «ترکیه کارت» ؛‌ یکپارچگی در حمل‌ونقل عمومی سراسر کشور
اتوبوس حمل و نقل عمومی شهرداری آنکارا / عکس: AA
5 نوامبر 2024

پروژه ترکیه کارت (Türkiye Kart) به‌منظور ارائه امکان استفاده از یک کارت واحد برای حمل‌ونقل عمومی در سرتاسر کشور ترکیه راه‌اندازی شده است. این کارت همچنین در صورت تمایل می‌تواند به‌عنوان کارت اعتباری نیز مورداستفاده قرار گیرد.

وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت‌های ترکیه، عبدالقادر اورال‌اوغلو، دررابطه‌با این پروژه گفت: شهروندان ما با یک کارت می‌توانند از تمام خدمات حمل‌ونقل عمومی بهره‌مند شوند و این کارت در صورت تمایل می‌تواند به‌عنوان کارت اعتباری نیز استفاده شود.

وی تصریح کرد که هدف این است که تمام کارت‌های حمل‌ونقل عمومی موجود در کشور را در یک کارت واحد جمع‌آوری کنند و گفت: ما می‌خواهیم کارت‌های موجود را یکپارچه کنیم. در حال حاضر، این کارت‌ها در برخی استان‌ها، پارکینگ‌ها و پارک‌های ملی در حال استفاده هستند و ان‌شاءالله استفاده از این کارت را در سرتاسر ترکیه گسترش خواهیم داد. هدف ما این است که شهروندان با یک کارت از تمام خدمات حمل‌ونقل عمومی بهره‌مند شوند و این کارت در صورت تمایل می‌تواند به‌عنوان کارت اعتباری نیز مورداستفاده قرار گیرد.

عبدالقادر اورال‌اوغلو، وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه، همچنین از آغاز استفاده این کارت در حمل‌ونقل عمومی استانبول خبر داد.

این طرح در شرایط کنونی که شهروندان به دنبال راهکارهای سریع‌تر و کارآمدتر برای رفت‌وآمد هستند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین برنامه‌ریزی شده است که تا پایان سال ۲۰۲۴ تعداد استان‌های تحت پوشش این سیستم به ۱۸ افزایش یابد.

مطالب پیشنهادی

این کارت‌ها در مراکز پستی ترکیه در دو طرح به قیمت‌های ۶۰ و ۴۰ لیر فروخته می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود این طرح هم به بهبود خدمات حمل‌ونقل عمومی کمک کند، هم بتواند به کاهش ترافیک و آلودگی هوا منجر شود. باتوجه‌به جمعیت بالای شهری مانند استانبول و نیاز روزافزون به حمل‌ونقل عمومی کارآمد، این کارت می‌تواند راهکاری مناسب برای حل مشکلات موجود در این حوزه باشد. وزیر حمل‌ونقل در پایان تأکید کرد که این کارت به‌عنوان ابزاری در بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی شناخته خواهد شد و انتظار می‌رود که تأثیرات مثبتی بر کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد.

 پیش‌ازاین برای استفاده از سیستم حمل‌ونقل عمومی هر شهر، باید کارت مختص به همان شهر خریداری می‌شد و اما با این کارت در تمامی شهرها قابل‌استفاده خواهد بود.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us