منابع وزارت دفاع ترکیه روز پنجشنبه ٢٣ ژانویه، اعلام کردند که احتمال تغییر در نقاط استقرار نیروهای مسلح ترکیه در سوریه وجود دارد. این منابع تاکید کردند که ترکیه در این زمینه با اداره جدید سوریه هماهنگی کامل دارد.
به گفته این منابع، حضور نیروهای مسلح ترکیه در سوریه در چارچوب مبارزه با گروههای تروریستی انجام میشود و این کشور به همکاری و ارتباطات خود با اداره سوریه برای تقویت تواناییهای دفاعی و امنیتی ارتش سوریه ادامه میدهد. ترکیه دیگر هیچگونه مدارا و تحملی نسبت به گروههای تروریستی پ.ک.ک./ی.پ.گ که بخشهایی از خاک سوریه را اشغال کرده و ساکنان اصلی این مناطق را آواره کرده است، نشان نخواهد داد.
این منابع همچنین تاکید کردند که گروههای تروریستی پ.ک.ک./ی.پ.گ علیه مردم سوریه خشونت بهکار میبرد، منابع و ثروتهای آنان را غارت میکند و ساکنان محلی را آواره میسازد.
در زمینه مبارزه با تروریسم، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور طی هفته گذشته موفق به از پای درآوردن ۶۹ تروریست شدهاند. همچنین از ابتدای سالجاری میلادی، ۲۲۱ عضو این گروههای تروریستی در شمال سوریه و عراق از بین رفتهاند.
رژیم اسد در روزهای پایانی سقوطش، مواضع خود در شرق فرات را به گروههای تروریستی پ.ک.ک./ی.پ.گ واگذار کرده است. این اقدام موجب شد که این گروههای تروریستی بخشهای جدیدی از شرق سوریه را اشغال کنند.
در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۲۴، گروههای مخالف سوری موفق شدند کنترل پایتخت دمشق را بهدست بگیرند. با عقبنشینی نیروهای رژیم اسد از نهادهای دولتی و خیابانهای این شهر، حکومت ۶۱ساله حزب بعث و ۵۳ساله خانواده اسد بهپایان رسید.