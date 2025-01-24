منابع وزارت دفاع ترکیه روز پنجشنبه ٢٣ ژانویه، اعلام کردند که احتمال تغییر در نقاط استقرار نیروهای مسلح ترکیه در سوریه وجود دارد. این منابع تاکید کردند که ترکیه در این زمینه با اداره جدید سوریه هماهنگی کامل دارد.

به گفته این منابع، حضور نیروهای مسلح ترکیه در سوریه در چارچوب مبارزه با گروه‌های تروریستی انجام می‌شود و این کشور به همکاری و ارتباطات خود با اداره سوریه برای تقویت توانایی‌های دفاعی و امنیتی ارتش سوریه ادامه می‌دهد. ترکیه دیگر هیچ‌گونه مدارا و تحملی نسبت به گروه‌های تروریستی پ.ک.ک./ی.پ.گ که بخش‌هایی از خاک سوریه را اشغال کرده و ساکنان اصلی این مناطق را آواره کرده است، نشان نخواهد داد.

این منابع همچنین تاکید کردند که گروه‌های تروریستی پ.ک.ک./ی.پ.گ علیه مردم سوریه خشونت به‌کار می‌برد، منابع و ثروت‌های آنان را غارت می‌کند و ساکنان محلی را آواره می‌سازد.