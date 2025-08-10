در پایتخت شیلی، هزاران شهروند در بزرگترین خیابان سانتیاگو تجمع و راهپیمایی کردند تا به بحران غذایی در غزه اعتراض کنند. شرکتکنندگان پلاکاردهایی با شعارهایی همچون «سکوت تو را شریک جرم میکند» و «شیلی در برابر گرسنگی سکوت نمیکند» در دست داشتند. معترضان همچنین خیابان اصلی شهر را به رنگهای پرچم فلسطین آراستند.
جمعیت زیادی در این تجمع حضور یافتند. روی پلاکاردها و دستنوشتههای آنان شعارهایی مختلفی به چشم میخورد: «جنایتکاران نسلکشی و همدستانشان را نبخش، فراموش نکن»
شرکتکنندگان با استفاده از رنگهای قرمز، سفید و سبز، خیابان اصلی سانتیاگو را شبیه به پرچم فلسطین رنگآمیزی کردند و از جامعه جهانی خواستند نسبت به شرایط غزه بیتفاوت نباشد. این راهپیمایی بهصورت مسالمتآمیز و بدون حاشیه برگزار شد.
یکی از شرکتکنندگان در گفتوگو با خبرنگاران محلی گفت: ما اینجا هستیم تا صدای مردم غزه باشیم و بگوییم که بحران غذایی یک موضوع انسانی است، نه سیاسی.
شرکتکننده دیگری اظهار داشت: سکوت در برابر چنین وضعیتی، به معنای همراهی با آن است.