وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که نتایج نشست روز جمعه ۸ آگوست میان الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، در واشنگتن را مثبت ارزیابی می‌کند. این نشست با میانجیگری مقامات عالی‌رتبه ایالات متحده برگزار شد و هدف آن کاهش تنش‌ها و پیشبرد مذاکرات صلح میان دو کشور بود.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در بیانیه‌ای که در وب‌سایت این وزارتخانه منتشر شد، اظهار داشت: ما همواره از تمامی تلاش‌ها برای دستیابی به این هدف کلیدی که برای امنیت و ثبات منطقه قفقاز جنوبی حیاتی است، حمایت می‌کنیم. نشست اخیر در واشنگتن با حضور رهبران ارمنستان و آذربایجان، گامی قابل‌توجه در این مسیر محسوب می‌شود.

زاخارووا با اشاره به اینکه مسکو همواره بر رویکرد گفت‌وگوهای مستقیم و بی‌واسطه میان ایروان و باکو تأکید داشته است، افزود: تجربه نشان داده که مذاکراتی که بر پایه واقعیت‌های میدانی، درنظرگرفتن منافع طرفین و احترام به تعهدات پیشین باشد، بیشترین شانس موفقیت را دارد.