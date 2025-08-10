سیاست
واکنش مسکو به توافق جمهوری آذربایجان و ارمنستان در کاخ سفید
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، اعلام کرد که توافق بین آذربایجان و ارمنستان برای پیشبرد روند صلح مثبت است و مسکو امیدوار است که این امر به صلح در منطقه قفقاز جنوبی کمک کند.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه / عکس: AP
10 اوت 2025

وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که نتایج نشست روز جمعه ۸ آگوست میان الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، در واشنگتن را مثبت ارزیابی می‌کند. این نشست با میانجیگری مقامات عالی‌رتبه ایالات متحده برگزار شد و هدف آن کاهش تنش‌ها و پیشبرد مذاکرات صلح میان دو کشور بود.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در بیانیه‌ای که در وب‌سایت این وزارتخانه منتشر شد، اظهار داشت: ما همواره از تمامی تلاش‌ها برای دستیابی به این هدف کلیدی که برای امنیت و ثبات منطقه قفقاز جنوبی حیاتی است، حمایت می‌کنیم. نشست اخیر در واشنگتن با حضور رهبران ارمنستان و آذربایجان، گامی قابل‌توجه در این مسیر محسوب می‌شود.

زاخارووا با اشاره به اینکه مسکو همواره بر رویکرد گفت‌وگوهای مستقیم و بی‌واسطه میان ایروان و باکو تأکید داشته است، افزود: تجربه نشان داده که مذاکراتی که بر پایه واقعیت‌های میدانی، درنظرگرفتن منافع طرفین و احترام به تعهدات پیشین باشد، بیشترین شانس موفقیت را دارد.

او همچنین خاطرنشان کرد که روسیه در چارچوب توافقات سه‌جانبه قبلی، همچنان آماده همکاری فعال با طرفین برای تسهیل روند صلح و تضمین اجرای کامل مفاد توافقات است.

به گفته وی، حضور نیروهای حافظ صلح روسیه در منطقه، همچنان یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از بروز درگیری‌های جدید باقی خواهد ماند.

