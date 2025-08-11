آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، پس از نشست کابینه در گفت‌وگو با خبرنگاران تأکید کرد که شناسایی دولت فلسطین بخشی از تلاش‌های کانبرا برای حمایت از راه‌حل دو کشوری و پایان‌دادن به خشونت‌ها در خاورمیانه است.

وی با بیان اینکه شکستن چرخه خشونت در خاورمیانه و پایان‌دادن به حملات، رنج و گرسنگی در غزه، امید بشریت به راه‌حل دو کشوری است، افزود: وضعیت کنونی غزه از بزرگ‌ترین نگرانی‌های جهان فراتر رفته است. دولت اسرائیل همچنان به چالش کشیدن قوانین بین‌المللی و خودداری از ارائه کمک، غذا و آب کافی به مردم بی‌دفاع، از جمله کودکان، ادامه می‌دهد.

آلبانیزی ضمن رد دیدگاه‌هایی که این اقدام را صرفاً نمادین می‌دانند، تأکید کرد: این تصمیم، گامی مهم در ایجاد شتاب برای تحقق صلح است.

در همین حال، نیوزیلند نیز احتمال به‌رسمیت‌شناختن دولت فلسطین را مطرح کرده است. وینستون پیترز، وزیر امور خارجه نیوزیلند، با یادآوری حمایت طولانی‌مدت کشورش از راه‌حل دو کشوری و حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین، گفت که این موضوع را به طور شفاهی در کابینه مطرح کرده و قرار است در ماه سپتامبر به طور رسمی بررسی شود.