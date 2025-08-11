سیاست
2 دقیقه خواندن
استرالیا اعلام کرد در ماه سپتامبر فلسطین را به رسمیت می‌شناسد
نخست‌وزیر استرالیا، اعلام کرد این کشور در نشست سپتامبر مجمع‌عمومی سازمان ملل دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت؛ تصمیمی که همسو با راه‌حل دو کشوری و تلاش برای پایان‌دادن به خشونت‌ها در خاورمیانه است.
استرالیا اعلام کرد در ماه سپتامبر فلسطین را به رسمیت می‌شناسد
آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا / عکس: Reuters
11 اوت 2025

 آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، پس از نشست کابینه در گفت‌وگو با خبرنگاران تأکید کرد که شناسایی دولت فلسطین بخشی از تلاش‌های کانبرا برای حمایت از راه‌حل دو کشوری و پایان‌دادن به خشونت‌ها در خاورمیانه است.

وی با بیان اینکه شکستن چرخه خشونت در خاورمیانه و پایان‌دادن به حملات، رنج و گرسنگی در غزه، امید بشریت به راه‌حل دو کشوری است، افزود: وضعیت کنونی غزه از بزرگ‌ترین نگرانی‌های جهان فراتر رفته است. دولت اسرائیل همچنان به چالش کشیدن قوانین بین‌المللی و خودداری از ارائه کمک، غذا و آب کافی به مردم بی‌دفاع، از جمله کودکان، ادامه می‌دهد.

مرتبطTRT Global - کانادا در نظر دارد کشور مستقل فلسطین را به‌ رسمیت بشناسد

آلبانیزی ضمن رد دیدگاه‌هایی که این اقدام را صرفاً نمادین می‌دانند، تأکید کرد: این تصمیم، گامی مهم در ایجاد شتاب برای تحقق صلح است.

در همین حال، نیوزیلند نیز احتمال به‌رسمیت‌شناختن دولت فلسطین را مطرح کرده است. وینستون پیترز، وزیر امور خارجه نیوزیلند، با یادآوری حمایت طولانی‌مدت کشورش از راه‌حل دو کشوری و حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین، گفت که این موضوع را به طور شفاهی در کابینه مطرح کرده و قرار است در ماه سپتامبر به طور رسمی بررسی شود.

مرتبطTRT Global - سنگاپور آمادگی خود برای به‌رسمیت شناختن فلسطین را اعلام کرد
مطالب پیشنهادی

وی تأکید کرد که مسئله شناسایی فلسطین به زمان وابسته است و دولت نیوزیلند در حال ارزیابی شرایط امنیتی، سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی لازم برای ایجاد یک دولت فلسطینی قابل‌دوام و مشروع است.

پیش‌تر، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، هشدار داده بود که در صورت عدم پایبندی اسرائیل به شروط مشخص و نپذیرفتن آتش‌بس در غزه، لندن در نشست سپتامبر مجمع‌عمومی سازمان ملل، دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.

مرتبطTRT Global - دولت کانادا احتمال به‌رسمیت شناختن فلسطین را بررسی می‌کند

علاوه بر بریتانیا، کشورهای فرانسه، پرتغال، کانادا و مالت نیز تصمیم مشابهی را برای شناسایی دولت فلسطین در ماه سپتامبر اعلام کرده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند معادلات دیپلماتیک در پرونده فلسطین را وارد مرحله‌ای تازه کند.

مرتبطTRT Global - فرانسه در صدد به‌رسمیت‌شناختن کشور فلسطین در سازمان ملل است

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us