آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، پس از نشست کابینه در گفتوگو با خبرنگاران تأکید کرد که شناسایی دولت فلسطین بخشی از تلاشهای کانبرا برای حمایت از راهحل دو کشوری و پایاندادن به خشونتها در خاورمیانه است.
وی با بیان اینکه شکستن چرخه خشونت در خاورمیانه و پایاندادن به حملات، رنج و گرسنگی در غزه، امید بشریت به راهحل دو کشوری است، افزود: وضعیت کنونی غزه از بزرگترین نگرانیهای جهان فراتر رفته است. دولت اسرائیل همچنان به چالش کشیدن قوانین بینالمللی و خودداری از ارائه کمک، غذا و آب کافی به مردم بیدفاع، از جمله کودکان، ادامه میدهد.
آلبانیزی ضمن رد دیدگاههایی که این اقدام را صرفاً نمادین میدانند، تأکید کرد: این تصمیم، گامی مهم در ایجاد شتاب برای تحقق صلح است.
در همین حال، نیوزیلند نیز احتمال بهرسمیتشناختن دولت فلسطین را مطرح کرده است. وینستون پیترز، وزیر امور خارجه نیوزیلند، با یادآوری حمایت طولانیمدت کشورش از راهحل دو کشوری و حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین، گفت که این موضوع را به طور شفاهی در کابینه مطرح کرده و قرار است در ماه سپتامبر به طور رسمی بررسی شود.
وی تأکید کرد که مسئله شناسایی فلسطین به زمان وابسته است و دولت نیوزیلند در حال ارزیابی شرایط امنیتی، سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی لازم برای ایجاد یک دولت فلسطینی قابلدوام و مشروع است.
پیشتر، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، هشدار داده بود که در صورت عدم پایبندی اسرائیل به شروط مشخص و نپذیرفتن آتشبس در غزه، لندن در نشست سپتامبر مجمععمومی سازمان ملل، دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.
علاوه بر بریتانیا، کشورهای فرانسه، پرتغال، کانادا و مالت نیز تصمیم مشابهی را برای شناسایی دولت فلسطین در ماه سپتامبر اعلام کردهاند؛ اقدامی که میتواند معادلات دیپلماتیک در پرونده فلسطین را وارد مرحلهای تازه کند.