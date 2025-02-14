سیاست
3 دقیقه خواندن
مخالفت بیروت با تمدید مجدد مهلت عقب‌نشینی اسرائیل از جنوب لبنان
لبنان مخالفت قاطع خود را با ماندن نیروهای اسرائیلی در پنج نقطه از جنوب این کشور پس از پایان مهلت خروج اعلام کرد.
مخالفت بیروت با تمدید مجدد مهلت عقب‌نشینی اسرائیل از جنوب لبنان
نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان در ساختمان پارلمان در بیروت، لبنان / عکس: Reuters
14 فوریه 2025

نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، اعلام کرد که کشورش به‌طور قاطع با ماندن نیروهای اسرائیلی در پنج نقطه از جنوب لبنان پس از پایان مهلت خروج مخالفت می‌کند. او تأکید کرد که این وضعیت، غیرقابل قبول است و هرگونه تمدید مجدد حضور اسرائیل را نمی‌پذیرد. بری هشدار داد که اجرای توافق خروج بر عهده آمریکا است و در غیر این صورت، لبنان با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

بری تأکید کرد که به مقامات آمریکایی اعلام کرده که لبنان قاطعانه با ماندن نیروهای اسرائیلی در جنوب کشور مخالف است.

او این اظهارات را پس از دیدار با ژنرال آمریکایی جاسپر جفرز، رئیس کمیته نظارت بر اجرای آتش‌بس و در حضور لیزا جانسون، سفیر آمریکا در لبنان، در مقر دوم ریاست‌جمهوری در عین‌التینه بیروت مطرح کرد.

بری اظهار داشت: آمریکایی‌ها به من اطلاع دادند که اسرائیل طی ۱۸ ماه از روستاهای اشغالی جنوب لبنان خارج خواهد شد، اما در پنج نقطه باقی می‌ماند. من نیز مخالفت قاطع لبنان را اعلام کردم. وی افزود: حاضر به گفت‌وگو درباره تمدید مهلت خروج اسرائیل نیستم. این مسئولیت آمریکا است که اسرائیل را به اجرای تعهداتش وادار کند؛ در غیر این صورت، دولت لبنان با بحرانی جدی روبه‌رو خواهد شد.

مطالب پیشنهادی

بری همچنین هشدار داد: اگر اشغالگران در جنوب باقی بمانند، پیامدهای آن به‌زودی مشخص خواهد شد. مسئولیت این وضعیت بر عهده دولت لبنان است و ارتش کشور کاملاً آماده انجام وظایف خود در جنوب رود لیطانی است.

طبق توافق ۶۰ روزه، اسرائیل موظف بود تا بامداد ۲۶ ژانویه از مناطق اشغالی جنوب لبنان خارج شود، اما این مهلت را رعایت نکرد. سپس، واشنگتن اعلام کرد که لبنان و اسرائیل توافق کرده‌اند مهلت خروج را تا ۱۸ فوریه تمدید کنند.

با نزدیک شدن به این تاریخ، ارتش اسرائیل اعلام کرد که مدت اجرای توافق را تمدید کرده است، اما تاریخ جدیدی مشخص نکرد. رسانه‌های عبری گزارش دادند که تل‌آویو از کمیته نظارت بین‌المللی خواسته است این مهلت را تا ۲۸ فوریه تمدید کند، اما بیروت این درخواست را رد کرده است.

ریاست‌جمهوری لبنان نیز روز چهارشنبه گزارش‌های مربوط به توافق بیروت و تل‌آویو برای تمدید مهلت خروج اسرائیل را تکذیب کرد. کمیته نظارت بر اجرای توافق شامل لبنان، اسرائیل، ایالات متحده، فرانسه و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفل) است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us