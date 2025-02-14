نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، اعلام کرد که کشورش بهطور قاطع با ماندن نیروهای اسرائیلی در پنج نقطه از جنوب لبنان پس از پایان مهلت خروج مخالفت میکند. او تأکید کرد که این وضعیت، غیرقابل قبول است و هرگونه تمدید مجدد حضور اسرائیل را نمیپذیرد. بری هشدار داد که اجرای توافق خروج بر عهده آمریکا است و در غیر این صورت، لبنان با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
بری تأکید کرد که به مقامات آمریکایی اعلام کرده که لبنان قاطعانه با ماندن نیروهای اسرائیلی در جنوب کشور مخالف است.
او این اظهارات را پس از دیدار با ژنرال آمریکایی جاسپر جفرز، رئیس کمیته نظارت بر اجرای آتشبس و در حضور لیزا جانسون، سفیر آمریکا در لبنان، در مقر دوم ریاستجمهوری در عینالتینه بیروت مطرح کرد.
بری اظهار داشت: آمریکاییها به من اطلاع دادند که اسرائیل طی ۱۸ ماه از روستاهای اشغالی جنوب لبنان خارج خواهد شد، اما در پنج نقطه باقی میماند. من نیز مخالفت قاطع لبنان را اعلام کردم. وی افزود: حاضر به گفتوگو درباره تمدید مهلت خروج اسرائیل نیستم. این مسئولیت آمریکا است که اسرائیل را به اجرای تعهداتش وادار کند؛ در غیر این صورت، دولت لبنان با بحرانی جدی روبهرو خواهد شد.
بری همچنین هشدار داد: اگر اشغالگران در جنوب باقی بمانند، پیامدهای آن بهزودی مشخص خواهد شد. مسئولیت این وضعیت بر عهده دولت لبنان است و ارتش کشور کاملاً آماده انجام وظایف خود در جنوب رود لیطانی است.
طبق توافق ۶۰ روزه، اسرائیل موظف بود تا بامداد ۲۶ ژانویه از مناطق اشغالی جنوب لبنان خارج شود، اما این مهلت را رعایت نکرد. سپس، واشنگتن اعلام کرد که لبنان و اسرائیل توافق کردهاند مهلت خروج را تا ۱۸ فوریه تمدید کنند.
با نزدیک شدن به این تاریخ، ارتش اسرائیل اعلام کرد که مدت اجرای توافق را تمدید کرده است، اما تاریخ جدیدی مشخص نکرد. رسانههای عبری گزارش دادند که تلآویو از کمیته نظارت بینالمللی خواسته است این مهلت را تا ۲۸ فوریه تمدید کند، اما بیروت این درخواست را رد کرده است.
ریاستجمهوری لبنان نیز روز چهارشنبه گزارشهای مربوط به توافق بیروت و تلآویو برای تمدید مهلت خروج اسرائیل را تکذیب کرد. کمیته نظارت بر اجرای توافق شامل لبنان، اسرائیل، ایالات متحده، فرانسه و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفل) است.