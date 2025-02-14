نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، اعلام کرد که کشورش به‌طور قاطع با ماندن نیروهای اسرائیلی در پنج نقطه از جنوب لبنان پس از پایان مهلت خروج مخالفت می‌کند. او تأکید کرد که این وضعیت، غیرقابل قبول است و هرگونه تمدید مجدد حضور اسرائیل را نمی‌پذیرد. بری هشدار داد که اجرای توافق خروج بر عهده آمریکا است و در غیر این صورت، لبنان با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

بری تأکید کرد که به مقامات آمریکایی اعلام کرده که لبنان قاطعانه با ماندن نیروهای اسرائیلی در جنوب کشور مخالف است.

او این اظهارات را پس از دیدار با ژنرال آمریکایی جاسپر جفرز، رئیس کمیته نظارت بر اجرای آتش‌بس و در حضور لیزا جانسون، سفیر آمریکا در لبنان، در مقر دوم ریاست‌جمهوری در عین‌التینه بیروت مطرح کرد.

بری اظهار داشت: آمریکایی‌ها به من اطلاع دادند که اسرائیل طی ۱۸ ماه از روستاهای اشغالی جنوب لبنان خارج خواهد شد، اما در پنج نقطه باقی می‌ماند. من نیز مخالفت قاطع لبنان را اعلام کردم. وی افزود: حاضر به گفت‌وگو درباره تمدید مهلت خروج اسرائیل نیستم. این مسئولیت آمریکا است که اسرائیل را به اجرای تعهداتش وادار کند؛ در غیر این صورت، دولت لبنان با بحرانی جدی روبه‌رو خواهد شد.