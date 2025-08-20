مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، به دعوت الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس، به مینسک سفر کرد. در این سفر، ۱۲ سند همکاری در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، صنعتی، بهداشت و سلامت، گردشگری و محیط زیست میان دو کشور به امضا رسید.

در بدو ورود، مراسم استقبال رسمی در کاخ ریاست جمهوری بلاروس برگزار شد و پس از آن، دیدار خصوصی بین دو رئیس‌جمهور انجام شد. سپس نشست مشترک هیأت‌های عالی‌رتبه ایران و بلاروس برگزار شد و طرفین درباره زمینه‌های همکاری و مشارکت در مجامع بین‌المللی گفت‌وگو کردند.

دیدار مسعود پزشکیان و الکساندر لوکاشنکو

مسعود پزشکیان در دیدار با الکساندر لوکاشنکو تأکید کرد تهران و مینسک در بسیاری از عرصه‌ها و مجامع بین‌المللی دارای مواضع و دیدگاه‌های مشترک هستند و این اشتراک نظر می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌ها و تعاملات گسترده میان دو کشور در حوزه‌های مختلف گردد.

وی همچنین اعلام کرد توافق‌های اوراسیا، بریکس و سازمان همکاری شانگهای چارچوب‌هایی فراهم می‌کند که زمینه برقراری تعاملات سازنده و گسترده میان ایران و بلاروس در تمامی حوزه‌ها را میسر می‌سازد.

الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس نیز در این دیدار تأکید کرد بلاروس همواره کشور دوست و شریک قابل اعتماد برای ایران است و در فضای تعامل و دوستی موجود، امکان گسترش همکاری‌ها فراهم است.

وی افزود مشکلات احتمالی برخی توافقات قابل رفع بوده و هیچ مسیری برای توسعه همکاری‌ها بسته نیست و می‌توان درباره همه موضوعات مورد علاقه گفت‌وگو کرد. هدف نهایی، ارتقای روابط فیمابین به عالی‌ترین سطوح است.