مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، به دعوت الکساندر لوکاشنکو، رئیسجمهور بلاروس، به مینسک سفر کرد. در این سفر، ۱۲ سند همکاری در حوزههای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، صنعتی، بهداشت و سلامت، گردشگری و محیط زیست میان دو کشور به امضا رسید.
در بدو ورود، مراسم استقبال رسمی در کاخ ریاست جمهوری بلاروس برگزار شد و پس از آن، دیدار خصوصی بین دو رئیسجمهور انجام شد. سپس نشست مشترک هیأتهای عالیرتبه ایران و بلاروس برگزار شد و طرفین درباره زمینههای همکاری و مشارکت در مجامع بینالمللی گفتوگو کردند.
دیدار مسعود پزشکیان و الکساندر لوکاشنکو
مسعود پزشکیان در دیدار با الکساندر لوکاشنکو تأکید کرد تهران و مینسک در بسیاری از عرصهها و مجامع بینالمللی دارای مواضع و دیدگاههای مشترک هستند و این اشتراک نظر میتواند زمینهساز گسترش همکاریها و تعاملات گسترده میان دو کشور در حوزههای مختلف گردد.
وی همچنین اعلام کرد توافقهای اوراسیا، بریکس و سازمان همکاری شانگهای چارچوبهایی فراهم میکند که زمینه برقراری تعاملات سازنده و گسترده میان ایران و بلاروس در تمامی حوزهها را میسر میسازد.
الکساندر لوکاشنکو، رئیسجمهور بلاروس نیز در این دیدار تأکید کرد بلاروس همواره کشور دوست و شریک قابل اعتماد برای ایران است و در فضای تعامل و دوستی موجود، امکان گسترش همکاریها فراهم است.
وی افزود مشکلات احتمالی برخی توافقات قابل رفع بوده و هیچ مسیری برای توسعه همکاریها بسته نیست و میتوان درباره همه موضوعات مورد علاقه گفتوگو کرد. هدف نهایی، ارتقای روابط فیمابین به عالیترین سطوح است.
گسترش همکاریهای راهبردی ایران و بلاروس
مسعود پزشکیان در نشست هیأتهای عالیرتبه ایران و بلاروس اعلام کرد روابط دوجانبه دو کشور در مسیر گسترش قرار دارد و حجم فعلی مبادلات تجاری نیازمند ارتقا است. وی با انتقاد از حملات اسرائیل و آمریکا در جریان مذاکرات ایران و آمریکا، آن را نقض آشکار قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل دانست.
پزشکیان همچنین تأکید کرد نمایندگان ایران و بلاروس همواره در مجامع بینالمللی همکاری و رایزنی نزدیک داشتهاند و تهران آمادگی دارد این همکاریها را بیش از پیش گسترش دهد. پزشکیان افزود ایران آماده است الگوی همکاری راهبردی خود با روسیه را، در چارچوب روابط دوستانه، با بلاروس نیز دنبال کند.
لغو ویزا و برقراری پروازهای مستقیم میان ایران و بلاروس
وزیر گردشگری ایران اعلام کرد که در جریان سفر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، به بلاروس، توافق شد ویزای بلاروس برای شهروندان ایرانی لغو شود و سه پرواز مستقیم میان دو کشور برقرار گردد.
این اقدام گامی در توسعه گردشگری و تسهیل سفرهای دوجانبه بین ایران و بلاروس به شمار میرود.