خاورميانه
3 دقیقه خواندن
سفر پزشکیان به بلاروس: امضای ۱۲ سند همکاری برای تقویت روابط دوجانبه
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در سفر رسمی به بلاروس در دیدار با همتای بلاروسی خود، ۱۲ سند همکاری در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی امضا کرد.
سفر پزشکیان به بلاروس: امضای ۱۲ سند همکاری برای تقویت روابط دوجانبه
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران و الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس / عکس: Reuters
20 اوت 2025

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، به دعوت الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس، به مینسک سفر کرد. در این سفر، ۱۲ سند همکاری در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، صنعتی، بهداشت و سلامت، گردشگری و محیط زیست میان دو کشور به امضا رسید.

در بدو ورود، مراسم استقبال رسمی در کاخ ریاست جمهوری بلاروس برگزار شد و پس از آن، دیدار خصوصی بین دو رئیس‌جمهور انجام شد. سپس نشست مشترک هیأت‌های عالی‌رتبه ایران و بلاروس برگزار شد و طرفین درباره زمینه‌های همکاری و مشارکت در مجامع بین‌المللی گفت‌وگو کردند.

دیدار مسعود پزشکیان و الکساندر لوکاشنکو

مسعود پزشکیان در دیدار با الکساندر لوکاشنکو تأکید کرد تهران و مینسک در بسیاری از عرصه‌ها و مجامع بین‌المللی دارای مواضع و دیدگاه‌های مشترک هستند و این اشتراک نظر می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌ها و تعاملات گسترده میان دو کشور در حوزه‌های مختلف گردد.

وی همچنین اعلام کرد توافق‌های اوراسیا، بریکس و سازمان همکاری شانگهای چارچوب‌هایی فراهم می‌کند که زمینه برقراری تعاملات سازنده و گسترده میان ایران و بلاروس در تمامی حوزه‌ها را میسر می‌سازد.

الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس نیز در این دیدار تأکید کرد بلاروس همواره کشور دوست و شریک قابل اعتماد برای ایران است و در فضای تعامل و دوستی موجود، امکان گسترش همکاری‌ها فراهم است.

وی افزود مشکلات احتمالی برخی توافقات قابل رفع بوده و هیچ مسیری برای توسعه همکاری‌ها بسته نیست و می‌توان درباره همه موضوعات مورد علاقه گفت‌وگو کرد. هدف نهایی، ارتقای روابط فیمابین به عالی‌ترین سطوح است.

مطالب پیشنهادی

گسترش همکاری‌های راهبردی ایران و بلاروس

مسعود پزشکیان در نشست هیأت‌های عالی‌رتبه ایران و بلاروس اعلام کرد روابط دوجانبه دو کشور در مسیر گسترش قرار دارد و حجم فعلی مبادلات تجاری نیازمند ارتقا است. وی با انتقاد از حملات اسرائیل و آمریکا در جریان مذاکرات ایران و آمریکا، آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل دانست.

پزشکیان همچنین تأکید کرد نمایندگان ایران و بلاروس همواره در مجامع بین‌المللی همکاری و رایزنی نزدیک داشته‌اند و تهران آمادگی دارد این همکاری‌ها را بیش از پیش گسترش دهد. پزشکیان افزود ایران آماده است الگوی همکاری راهبردی خود با روسیه را، در چارچوب روابط دوستانه، با بلاروس نیز دنبال کند.

لغو ویزا و برقراری پروازهای مستقیم میان ایران و بلاروس

وزیر گردشگری ایران اعلام کرد که در جریان سفر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، به بلاروس، توافق شد ویزای بلاروس برای شهروندان ایرانی لغو شود و سه پرواز مستقیم میان دو کشور برقرار گردد.

این اقدام گامی در توسعه گردشگری و تسهیل سفرهای دوجانبه بین ایران و بلاروس به شمار می‌رود.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us