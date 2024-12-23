رئیس هلال‌احمر ترکیه، فاطما مریچ ییلماز، روز یکشنبه از نانوایی و مرکز لجستیکی این سازمان در ادلب سوریه بازدید کرد. این بازدید یک روز پس از افتتاح دفتر نمایندگی هلال‌احمر ترکیه در دمشق انجام شد.

ییلماز از نانوایی‌ای که به چندین کمپ در ادلب خدمات ارائه می‌کند، بازدید کرد و سپس به بازار خیریه مرکز لجستیک رفت؛ بازاری که در آن هدایای مختلفی مانند اسباب‌بازی و لباس برای کودکان کمپ‌های اطراف توزیع شد.

او همچنین از کمپ الشامی، محل اقامت افراد معلول، و یتیم‌خانه‌های محلی بازدید کرد و هدایایی به کودکان اهدا کرد.

در جریان این بازدید، ۲۰۰ بسته غذایی بین افراد نیازمند توزیع شد. همچنین «فروشگاه سئوگی بوتیک هلال‌احمر ترکیه» در ادلب به ۱۲۰ کودک لباس اهدا کرد.