سیاست
2 دقیقه خواندن
بازدید رئیس هلال‌احمر ترکیه از مراکز خیریه و لجستیکی در ادلب
رئیس هلال‌احمر ترکیه، از نانوایی و مرکز لجستیکی هلال‌احمر ترکیه در ادلب سوریه بازدید کرد. در جریان این بازدید، ۲۰۰ بسته غذایی به افراد نیازمند توزیع و هدایایی به کودکان در کمپ‌ها و یتیم‌خانه‌های محلی اهدا شد.
رئیس هلال‌احمر ترکیه، فاطما مریچ ییلماز در جمع کودکان کمپ‌های ادلب / عکس: AA
23 دسامبر 2024

رئیس هلال‌احمر ترکیه، فاطما مریچ ییلماز، روز یکشنبه از نانوایی و مرکز لجستیکی این سازمان در ادلب سوریه بازدید کرد. این بازدید یک روز پس از افتتاح دفتر نمایندگی هلال‌احمر ترکیه در دمشق انجام شد.

ییلماز از نانوایی‌ای که به چندین کمپ در ادلب خدمات ارائه می‌کند، بازدید کرد و سپس به بازار خیریه مرکز لجستیک رفت؛ بازاری که در آن هدایای مختلفی مانند اسباب‌بازی و لباس برای کودکان کمپ‌های اطراف توزیع شد.

او همچنین از کمپ الشامی، محل اقامت افراد معلول، و یتیم‌خانه‌های محلی بازدید کرد و هدایایی به کودکان اهدا کرد.

در جریان این بازدید، ۲۰۰ بسته غذایی بین افراد نیازمند توزیع شد. همچنین «فروشگاه سئوگی بوتیک هلال‌احمر ترکیه» در ادلب به ۱۲۰ کودک لباس اهدا کرد.

هلال‌احمر ترکیه در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت: «مهربانی فراتر از مرزها». در این پست، این سازمان تأکید کرد که ییلماز با افرادی دیدار کرده که رنج‌های جنگ را تحمل کرده‌اند و افزود: دست مهربانی هلال‌احمر در آنجا بود تا مهمانان سوری ما احساس تنهایی نکنند.

هلال‌احمر همچنین اضافه کرد: ما به مقاومت در برابر رنج‌ها ادامه می‌دهیم و مهربانی را در هر نقطه از جهان گسترش می‌دهیم. زیرا مسیر ما مهربانی است و دفاع از زندگی انسان‌ها رسالت ماست.

ییلماز در ویدئویی که در این پلتفرم منتشر کرد، گفت: ما اولین کمک‌هایی که مردم ترکیه به ما سپرده بودند را به اینجا آوردیم.

وی همچنین افزود که پس از توزیع بسته‌های غذایی، برنامه‌های توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی، کمک‌های نقدی و پروژه‌های بین‌المللی نیز اجرا خواهند شد.

