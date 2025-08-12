به گزارش خبرگزاری‌های ایران، تفاهم‌نامه امنیتی مشترک بین ایران و عراق روز دوشنبه ۱۱ آگوست، با حضور علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق و در حضور محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر این کشور، در بغداد به امضا رسید.

پیش از امضای این سند، لاریجانی در دیدار با السودانی درباره آخرین تحولات منطقه و تعاملات دوجانبه گفت‌وگو کرد.

وی همچنین در جریان سفر خود به بغداد با عبداللطیف رشید، رئیس‌جمهور عراق و قاسم الاعرجی، مشاور عالی امنیت ملی این کشور نیز دیدار داشت.

علی لاریجانی پیش از سفر به عراق با اشاره به اهمیت این توافق اظهار داشت: ما یک توافقنامه امنیتی با عراق تدوین کرده‌ایم که نقطه عطف مهمی در روابط دو کشور خواهد بود.