به گزارش خبرگزاریهای ایران، تفاهمنامه امنیتی مشترک بین ایران و عراق روز دوشنبه ۱۱ آگوست، با حضور علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق و در حضور محمد شیاع السودانی، نخستوزیر این کشور، در بغداد به امضا رسید.
پیش از امضای این سند، لاریجانی در دیدار با السودانی درباره آخرین تحولات منطقه و تعاملات دوجانبه گفتوگو کرد.
وی همچنین در جریان سفر خود به بغداد با عبداللطیف رشید، رئیسجمهور عراق و قاسم الاعرجی، مشاور عالی امنیت ملی این کشور نیز دیدار داشت.
علی لاریجانی پیش از سفر به عراق با اشاره به اهمیت این توافق اظهار داشت: ما یک توافقنامه امنیتی با عراق تدوین کردهایم که نقطه عطف مهمی در روابط دو کشور خواهد بود.
وی تصریح کرد: نگاه ایران برخلاف برخی کشورها که تنها به امنیت خود میاندیشند و ملتهای دیگر منطقه را قربانی میکنند، این است که امنیت مردم خود را در کنار امنیت همسایگان تأمین کند.
این تفاهمنامه بخشی از رویکرد ایران برای گسترش همکاریهای امنیتی و ایجاد ثبات پایدار در منطقه ارزیابی میشود.