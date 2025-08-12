در پی موج گرمای بیسابقه در ایران و بحران کمبود آب و برق، ادارات، نهادهای دولتی و بانکها در بیش از ۱۵ استان این کشور، در روز چهارشنبه ۱۳ آگوست، تعطیل شدند.
این اقدام با هدف کاهش مصرف انرژی و مدیریت بحران در شرایط ناترازی برق و کمبود منابع آبی انجام گرفته است.
چهارشنبه هفته گذشته برابر با ششم آگوست نیز تهران و بیش از ۱۵ استان دیگر با وضعیت مشابه مواجه بودند و در پی موج گرمای بیسابقه در ایران و بحران کمبود آب و برق، تعطیلی سراسری اعلام شد.
این تصمیم پس از صدور هشدار نارنجی سازمان هواشناسی و در راستای حفظ پایداری شبکه برق و جلوگیری از خاموشیهای گسترده اتخاذ شد.
اکنون با توجه به گرمای شدید و درخواست نهادهای مرتبط با مدیریت انرژی در ایران، فعالیت ادارات، بانکها و مراکز آموزشی تعطیل اعلام شده است.
گفته میشود، در برخی استانها ساعت کاری روز سهشنبه نیز کاهش یافته است.
مقامهای اجرایی در استانهای قم، خراسان جنوبی، مازندران، سمنان، یزد، خوزستان، کرمانشاه، کردستان، البرز، هرمزگان، خراسان شمالی، گلستان، کرمان، مرکزی و قزوین اعلام کردند که به دلیل تداوم گرمای شدید و در راستای مدیریت مصرف انرژی، ادارات، بانکها و مراکز آموزشی این استانها روز چهارشنبه تعطیل خواهند بود.
در قم، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اعلام کرد روز سهشنبه ساعات کاری به روال عادی خواهد بود.
در سمنان و کردستان، ساعات کاری روز سهشنبه کاهش یافته و فعالیت دستگاههای اجرایی در این روز از ساعت ۶ تا ۱۱ ادامه خواهد داشت.
استانداری خوزستان طی اطلاعیهای علت تعطیلی را درخواست شرکتهای توزیع و انتقال برق استان و ضرورت حفظ پایداری شبکه اعلام کرد.
در مازندران، یزد، هرمزگان و قزوین علاوه بر ادارات و بانکها، مراکز آموزشی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول تعطیلی شدهاند.