مقام‌های اجرایی در استان‌های قم، خراسان جنوبی، مازندران، سمنان، یزد، خوزستان، کرمانشاه، کردستان، البرز، هرمزگان، خراسان شمالی، گلستان، کرمان، مرکزی و قزوین اعلام کردند که به دلیل تداوم گرمای شدید و در راستای مدیریت مصرف انرژی، ادارات، بانک‌ها و مراکز آموزشی این استان‌ها روز چهارشنبه تعطیل خواهند بود.

در قم، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اعلام کرد روز سه‌شنبه ساعات کاری به روال عادی خواهد بود.

در سمنان و کردستان، ساعات کاری روز سه‌شنبه کاهش یافته و فعالیت دستگاه‌های اجرایی در این روز از ساعت ۶ تا ۱۱ ادامه خواهد داشت.

استانداری خوزستان طی اطلاعیه‌ای علت تعطیلی را درخواست شرکت‌های توزیع و انتقال برق استان و ضرورت حفظ پایداری شبکه اعلام کرد.

در مازندران، یزد، هرمزگان و قزوین علاوه بر ادارات و بانک‌ها، مراکز آموزشی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول تعطیلی شده‌اند.