در روزهای ۱۶ و ۱۷ آگوست، نمایشگاه محصولات کشاورزی، صنعتی، صنایع‌دستی و غذاهای ملی تاجیکستان در شهر آستانه، پایتخت قزاقستان، برگزار شد. این رویداد با حمایت رئیس‌جمهور تاجیکستان، امامعلی رحمان، و با حضور مقامات دو کشور برگزار گردید.

در این نمایشگاه، بیش از یک‌هزار تُن از محصولات کشاورزی و صنعتی تاجیکستان توسط کشاورزان، هنرمندان و شرکت‌های تولیدی عرضه شد. شرکت‌های برجسته صنایع غذایی و کارگاه‌های تولید شیرینی سنتی از جمله قند و نبات، حلوا و کلوچه، همچنین تولیدکنندگان پارچه‌های اطلس، پوشاک سنتی تاجیکی، فرش، کارد، میوه خشک، سبزیجات و صیفی‌جات، توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب کردند.

زنان تاجیک در خیمه‌های سنتی به طبخ انواع نان، کلوچه و سمبوسه پرداختند و آنها را به بازدیدکنندگان عرضه کردند. همچنین آشپزهای تاجیکستان در ۱۰ دیگ بزرگ پلو پختند که با استقبال پرشور شهروندان آستانه روبه‌رو شد.