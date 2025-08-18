در روزهای ۱۶ و ۱۷ آگوست، نمایشگاه محصولات کشاورزی، صنعتی، صنایعدستی و غذاهای ملی تاجیکستان در شهر آستانه، پایتخت قزاقستان، برگزار شد. این رویداد با حمایت رئیسجمهور تاجیکستان، امامعلی رحمان، و با حضور مقامات دو کشور برگزار گردید.
در این نمایشگاه، بیش از یکهزار تُن از محصولات کشاورزی و صنعتی تاجیکستان توسط کشاورزان، هنرمندان و شرکتهای تولیدی عرضه شد. شرکتهای برجسته صنایع غذایی و کارگاههای تولید شیرینی سنتی از جمله قند و نبات، حلوا و کلوچه، همچنین تولیدکنندگان پارچههای اطلس، پوشاک سنتی تاجیکی، فرش، کارد، میوه خشک، سبزیجات و صیفیجات، توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب کردند.
زنان تاجیک در خیمههای سنتی به طبخ انواع نان، کلوچه و سمبوسه پرداختند و آنها را به بازدیدکنندگان عرضه کردند. همچنین آشپزهای تاجیکستان در ۱۰ دیگ بزرگ پلو پختند که با استقبال پرشور شهروندان آستانه روبهرو شد.
این نمایشگاه در فضایی به مساحت ۴۵۰۰ مترمربع و با برپایی ۵۰ خیمه در دو سوی میدان اصلی شهر برگزار شد. در مرکز میدان نیز عرضه مستقیم میوهها، سبزیجات و غذاهای ملی انجام گرفت.
همزمان با این رویداد، هنرمندان تاجیک با اجرای موسیقی زنده، رقصهای محلی و نمایشهای سنتی، جلوهای فرهنگی و هنری به نمایشگاه بخشیدند.