یوسف رجی، وزیر امور خارجه لبنان، در دیدارهایی جداگانه با لیزا جانسون، سفیر آمریکا در بیروت و مجتبی امانی، سفیر ایران در بیروت، موضوعات مختلف منطقهای و دو جانبه را مورد بحث و بررسی قرار داد.
در دیدار با سفیر آمریکا، رجی تأکید کرد که تلآویو روند خروج از جنوب لبنان را به تعویق انداخته است و این مسئله را «نقض آشکار توافق آتشبس» دانست.
وی همچنین به اهمیت ادامه کمکهای آمریکا به لبنان، بهویژه به ارتش این کشور اشاره کرد و بر لزوم تقویت ظرفیتهای نیروهای مسلح لبنان تأکید کرد.
در پاسخ، جانسون اظهار داشت که واشنگتن به حمایتهای خود از لبنان بهویژه در زمینه کمک به ارتش لبنان، ادامه خواهد داد.
وزیر امور خارجه لبنان همچنین با مجتبی امانی، سفیر ایران در بیروت دیدار کرد. در این ملاقات، رجی و امانی روابط دوجانبه ایران و لبنان را مورد بحث قرار دادند و وضعیت شهروندان لبنانی که در ایران گرفتار شدهاند را نیز بررسی کردند.
این دیدارها در حالی برگزار شد که لبنان همچنان با چالشهای سیاسی و امنیتی در منطقه مواجه است و این گفتگوها بهویژه در راستای تقویت روابط دو کشور و حل مسائل منطقهای اهمیت زیادی دارد.