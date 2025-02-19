یوسف رجی، وزیر امور خارجه لبنان، در دیدارهایی جداگانه با لیزا جانسون، سفیر آمریکا در بیروت و مجتبی امانی، سفیر ایران در بیروت، موضوعات مختلف منطقه‌ای و دو جانبه را مورد بحث و بررسی قرار داد.

در دیدار با سفیر آمریکا، رجی تأکید کرد که تل‌آویو روند خروج از جنوب لبنان را به تعویق انداخته است و این مسئله را «نقض آشکار توافق آتش‌بس» دانست.

وی همچنین به اهمیت ادامه کمک‌های آمریکا به لبنان، به‌ویژه به ارتش این کشور اشاره کرد و بر لزوم تقویت ظرفیت‌های نیروهای مسلح لبنان تأکید کرد.