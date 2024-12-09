وزیر امور خارجه جمهوری ترکیه، هاکان فیدان، روز یکشنبه ۸ دسامبر در یک کنفرانس مطبوعاتی در دوحه، پایتخت قطر، به سؤالات خبرنگاران درباره تحولات اخیر سوریه پاسخ داد.

فیدان با اشاره به فعالیت گروه‌های تروریستی در سوریه گفت: در طول یک دهه اخیر که سوریه گرفتار جنگ داخلی بوده است، دو گروه تروریستی داعش و پ.ک.ک از ضعف مدیریت دولتی بهره‌برداری کرده و بدون محدودیت عمل کرده‌اند.

وی تاکید کرد: در این مدت، گروه پ.ک.ک/ی.پ.گ تلاش مداومی برای ایجاد یک کریدور تروریستی در امتداد مرز ترکیه داشته که با واکنش قاطع نیروهای امنیتی ما مواجه شده است.