ترکیه
2 دقیقه خواندن
فیدان: ترکیه به‌دقت تحرکات گروه‌های تروریستی پ.ک.ک و داعش در سوریه را رصد می‌کند
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در اظهاراتی اعلام کرد که ترکیه با دقت و آگاهی کامل، تحرکات گروه‌های تروریستی داعش و پ.ک.ک را در سوریه رصد می‌کند تا از هرگونه سوءاستفاده این گروه‌ها از وضعیت بحرانی کنونی جلوگیری کند.
فیدان: ترکیه به‌دقت تحرکات گروه‌های تروریستی پ.ک.ک و داعش در سوریه را رصد می‌کند
هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه / عکس: AA
9 دسامبر 2024

وزیر امور خارجه جمهوری ترکیه، هاکان فیدان، روز یکشنبه ۸ دسامبر در یک کنفرانس مطبوعاتی در دوحه، پایتخت قطر، به سؤالات خبرنگاران درباره تحولات اخیر سوریه پاسخ داد.

فیدان با اشاره به فعالیت گروه‌های تروریستی در سوریه گفت: در طول یک دهه اخیر که سوریه گرفتار جنگ داخلی بوده است، دو گروه تروریستی داعش و پ.ک.ک از ضعف مدیریت دولتی بهره‌برداری کرده و بدون محدودیت عمل کرده‌اند.

وی تاکید کرد: در این مدت، گروه پ.ک.ک/ی.پ.گ تلاش مداومی برای ایجاد یک کریدور تروریستی در امتداد مرز ترکیه داشته که با واکنش قاطع نیروهای امنیتی ما مواجه شده است.

مطالب پیشنهادی

وی همچنین بر ضرورت حفظ ثبات در منطقه تأکید کرد و افزود: در ارتباط مستمر با مقامات آمریکایی هستیم و از تمامی بازیگران منطقه‌ای و جهانی می‌خواهیم بادقت و آرامش بیشتری در قبال سوریه عمل کنند.

فیدان بر اهمیت وحدت ملی، حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه نیز تأکید کرد و خواستار حمایت از نهادهای دولتی این کشور و اتحاد فوری نیروهای مخالف شد.

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us