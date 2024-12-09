وزیر امور خارجه جمهوری ترکیه، هاکان فیدان، روز یکشنبه ۸ دسامبر در یک کنفرانس مطبوعاتی در دوحه، پایتخت قطر، به سؤالات خبرنگاران درباره تحولات اخیر سوریه پاسخ داد.
فیدان با اشاره به فعالیت گروههای تروریستی در سوریه گفت: در طول یک دهه اخیر که سوریه گرفتار جنگ داخلی بوده است، دو گروه تروریستی داعش و پ.ک.ک از ضعف مدیریت دولتی بهرهبرداری کرده و بدون محدودیت عمل کردهاند.
وی تاکید کرد: در این مدت، گروه پ.ک.ک/ی.پ.گ تلاش مداومی برای ایجاد یک کریدور تروریستی در امتداد مرز ترکیه داشته که با واکنش قاطع نیروهای امنیتی ما مواجه شده است.
وی همچنین بر ضرورت حفظ ثبات در منطقه تأکید کرد و افزود: در ارتباط مستمر با مقامات آمریکایی هستیم و از تمامی بازیگران منطقهای و جهانی میخواهیم بادقت و آرامش بیشتری در قبال سوریه عمل کنند.
فیدان بر اهمیت وحدت ملی، حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه نیز تأکید کرد و خواستار حمایت از نهادهای دولتی این کشور و اتحاد فوری نیروهای مخالف شد.