به گزارش خبرگزاری آنادولو، روز سهشنبه، ١۴ ژانویه، ماهواره مدل FGN-100-d1 توسط موشک فالکون ٩ متعلق به شرکت اسپیسایکس در چارچوب ماموریت ترانسپورتر-١٢ به فضا پرتاب شد.
یکی دیگر از شرکتهای فناوری فضایی ترکیه، به نام پلن-اس، نیز در این ماموریت مشارکت دارد.
در طی این ماموریت، ١٣١ محموله شامل ماهوارههای مکعبی، انواع ریز ماهوارهها و وسایل حملونقل مداری به ایستگاه فضایی منتقل خواهد شد.
تصاویر زنده از پرتاب موفق ماموریت ترانسپورتر-١٢ از طریق حساب کاربری ایکس شرکت اسپیسایکس پخش شد.
محمد فاتح کاجر، وزیر صنایع و فناوری ترکیه، در حساب خود در یکی از شبکههای اجتماعی به پرتاب اولین ماهواره از برنامه فضایی فرغانی و چهار ماهواره دیگر از شرکت پلن-اس اشاره کرد.
سلجوق بایراکتار، پیشتر هدف از تاسیس شرکت فرغانی را ایجاد یک سامانه موقعیتیابی جهانی متشکل از مجموعهای از ماهوارهها تحت یک برنامه فضایی جامع اعلام کرده بود.
این برنامه فضایی که توسط شرکت بایکار در حال اجرا است، با ارائه راهحلهای پایدار و مقرونبهصرفه در حوزه حملونقل فضایی و خدمات ماهوارهای مدار پایین، از طریق فناوریهای نوآورانهای که توسعه میدهد، وارد رقابت در عرصه جهانی شده است.