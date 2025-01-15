به گزارش خبرگزاری آنادولو، روز سه‌شنبه، ١۴ ژانویه، ماهواره مدل FGN-100-d1 توسط موشک فالکون ٩ متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس در چارچوب ماموریت ترانسپورتر-١٢ به فضا پرتاب شد.

یکی دیگر از شرکت‌های فناوری فضایی ترکیه، به نام پلن-اس، نیز در این ماموریت مشارکت دارد.

در طی این ماموریت، ١٣١ محموله شامل ماهواره‌های مکعبی، انواع ریز ماهواره‌ها و وسایل حمل‌ونقل مداری به ایستگاه فضایی منتقل خواهد شد.

تصاویر زنده از پرتاب موفق ماموریت ترانسپورتر-١٢ از طریق حساب کاربری ایکس شرکت اسپیس‌ایکس پخش شد.