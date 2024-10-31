بر اساس اعلام شرکت دفاعی متکسان، قایق‌های اولاق (ULAQ) موفقیت جدیدی را رقم زدند و اولین قرارداد صادراتی خود را به امضا رساندند.

در جریان برگزاری نمایشگاه میلیپول قطر، وزارت کشور قطر قرارداد خرید قایق‌های نظامی بدون سرنشین را با شرکت متکسان به امضا رساند. طبق این قرارداد، قایق‌های اولاق ۱۱ پی‌اس‌وی با توانایی تأمین امنیت ساحلی و حفاظت از مراکز امنیت دریایی در قطر تولید خواهند شد و وظایفی مانند بازرسی، نگهبانی و دیدبانی، جمع‌آوری اطلاعات، و تأمین امنیت مراکز حساس دریایی را بر عهده خواهند داشت.

اوغوزهان پهلوانلی، معاون مجتمع کشتی‌سازی آرئس، با اشاره به توسعه وسایل نقلیه دریایی بدون سرنشین با فناوری‌های پیشرفته، گفت: قصد داریم ترکیه را به یکی از پیشگامان این صنعت در جهان تبدیل کنیم.

شوکرو سرکان سئویم، معاون شرکت دفاعی متکسان، نیز ضمن ابراز خرسندی از امضای قرارداد افزود: ما مفتخریم که اولین صادرات ترکیه در حوزه وسایل دریایی بدون سرنشین را محقق کرده‌ایم.

وی همچنین با اشاره به موفقیت شرکت متکسان در تولید قایق‌های پیشرفته و سازگار با آب اظهار کرد: برای پاسخ به نیازهای صنایع دفاعی ترکیه و کشورهای دوست و هم‌پیمان، از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.