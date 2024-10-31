ترکیه
اولین قرارداد صادراتی قایق‌های بدون سرنشین ترکیه با قطر امضا شد
اولین قرارداد صادرات قایق‌های بدون سرنشین تولیدشده توسط مرکز کشتی‌سازی آرئس و شرکت دفاعی متکسان به امضا رسید.
قایق دفاعی بدون سرنشین اولاق ترکیه / عکس: AA
31 اکتبر 2024

بر اساس اعلام شرکت دفاعی متکسان، قایق‌های اولاق (ULAQ) موفقیت جدیدی را رقم زدند و اولین قرارداد صادراتی خود را به امضا رساندند.

در جریان برگزاری نمایشگاه میلیپول قطر، وزارت کشور قطر قرارداد خرید قایق‌های نظامی بدون سرنشین را با شرکت متکسان به امضا رساند. طبق این قرارداد، قایق‌های اولاق ۱۱ پی‌اس‌وی با توانایی تأمین امنیت ساحلی و حفاظت از مراکز امنیت دریایی در قطر تولید خواهند شد و وظایفی مانند بازرسی، نگهبانی و دیدبانی، جمع‌آوری اطلاعات، و تأمین امنیت مراکز حساس دریایی را بر عهده خواهند داشت.

اوغوزهان پهلوانلی، معاون مجتمع کشتی‌سازی آرئس، با اشاره به توسعه وسایل نقلیه دریایی بدون سرنشین با فناوری‌های پیشرفته، گفت: قصد داریم ترکیه را به یکی از پیشگامان این صنعت در جهان تبدیل کنیم.

شوکرو سرکان سئویم، معاون شرکت دفاعی متکسان، نیز ضمن ابراز خرسندی از امضای قرارداد افزود: ما مفتخریم که اولین صادرات ترکیه در حوزه وسایل دریایی بدون سرنشین را محقق کرده‌ایم.

وی همچنین با اشاره به موفقیت شرکت متکسان در تولید قایق‌های پیشرفته و سازگار با آب اظهار کرد: برای پاسخ به نیازهای صنایع دفاعی ترکیه و کشورهای دوست و هم‌پیمان، از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

قایق‌های بدون سرنشین ترکیه که به‌عنوان پهپادهای دریایی نیز شناخته می‌شوند، نوعی وسیله نقلیه خودکار هستند که توسط صنایع دفاعی ترکیه توسعه یافته‌اند. این قایق‌ها کاربردهای نظامی و غیرنظامی دارند و می‌توانند به‌صورت مستقل یا از راه دور هدایت شوند.

کاربردهای این قایق‌ها شامل مأموریت‌های شناسایی، جنگ الکترونیک، حملات تهاجمی، و عملیات امداد و نجات است. برخی مدل‌ها برای شناسایی و نظارت بر دریاها طراحی شده‌اند و قادرند اطلاعات دقیقی از موقعیت و نوع کشتی‌ها یا زیردریایی‌ها فراهم کنند. مدل‌هایی نیز با قابلیت ایجاد اختلال در سیستم‌های ارتباطی و راداری دشمن طراحی شده‌اند.

ترکیه همچنین مدل‌هایی مسلح از این قایق‌ها تولید کرده که در عملیات‌های دریایی و دفاع از ناوگان به کار می‌روند. برخی دیگر از این قایق‌ها نیز برای عملیات امداد و نجات دریایی طراحی شده‌اند.

مدل اولاق، اولین قایق بدون سرنشین مسلح ترکیه که توسط شرکت‌های آرئس و متکسان تولید شده است، دارای قابلیت‌های شناسایی، جنگ الکترونیک و تهاجمی است. همچنین، مدل دیگری به نام سانجار (SANCAR) که با همکاری آسلسان و دیگر شرکت‌ها توسعه‌یافته، توانایی انجام عملیات‌های متنوعی را دارد.

این فناوری بخشی از پروژه‌های بزرگ‌تر ترکیه برای ارتقا ظرفیت‌های دریایی و توانمندی‌های دفاعی کشور محسوب می‌شود.

