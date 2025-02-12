ترکیه و اندونزی با امضای ۱۳ توافق‌نامه دوجانبه، همکاری‌های خود را در زمینه‌های دفاعی، رسانه‌ای و سایر بخش‌های مهم گسترش دادند. این توافقات که در پی نشست شورای همکاری راهبردی سطح عالی میان دو کشور حاصل شد، در مراسمی در شهر بوگور و با حضور رؤسای جمهور دو کشور، رجب طیب اردوغان و پربوو سوبیانتو، امضا شد.

یکی از مهم‌ترین توافقات به حوزه دفاعی اختصاص داشت که شامل تولید مشترک پهپادهای بایراکتار TB3 و بایراکتار آکینجی می‌شود. این قرارداد بین شرکت بایکار ترکیه و شرکت ریپابلیکورپ اندونزی به امضا رسید و همکاری نظامی دو کشور را وارد مرحله جدیدی کرد.

بر اساس این توافق، اندونزی اقدام به سفارش پهپادهای بایراکتار TB3 و بایراکتار آکینجی از ترکیه کرده و هم‌زمان توافقی میان بایکار و ریپابلیکورپ برای ایجاد یک کارخانه تولید پهپاد در اندونزی منعقد شده است.

هالوک بایراکتار، مدیرعامل بایکار، این قرارداد را عاملی برای انتقال فناوری و توسعه همکاری‌های صنعتی میان دو کشور دانست.

این توافق همچنین در شرایطی صورت گرفته که بایکار اخیراً با خرید شرکت ایتالیایی پیاجیو ایروسپیس توجهات زیادی را در صنعت هوافضای اروپا به خود جلب کرده است.

یکی از مقامات رسمی ترکیه در گفت‌وگو با تی‌آر‌تی ورلد با اشاره به اهمیت این توافق اظهار داشت: این همکاری فرصت مهمی برای اندونزی خواهد بود، زیرا ترکیه دانش فنی گسترده‌ای در فناوری‌های هوافضا و به‌کارگیری پهپادها دارد که می‌تواند در تقویت توان دفاعی اندونزی نقش کلیدی ایفا کند.

در بخش اقتصادی، محمد فاتح کاجیر، وزیر صنایع و تکنولوژی ترکیه، و آگوس گومیوانگ کارتاساسمی‌تا، وزیر صنعت اندونزی، تفاهم‌نامه‌ای با هدف تقویت همکاری‌های صنعتی امضا کردند.

همچنین، وزرای دو کشور توافقی را برای تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری میان ترکیه و اندونزی به امضا رساندند که توسط کاجیر و روسان پرکاسا روسلانی، وزیر سرمایه‌گذاری و فرآوری مواد خام اندونزی، امضا شد.