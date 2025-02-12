سیاست
امضای ۱۳ توافق‌نامه بین ترکیه و اندونزی در حوزه‌های دفاعی، رسانه‌ای و سرمایه‌گذاری
ترکیه و اندونزی با امضای ۱۳ توافق‌نامه دوجانبه در حوزه‌های دفاعی، رسانه‌ای و سایر بخش‌های کلیدی، روابط راهبردی خود را مستحکم‌تر کردند.
رؤسای جمهور ترکیه و اندونزی در شهر بوگور / عکس: AA
12 فوریه 2025

ترکیه و اندونزی با امضای ۱۳ توافق‌نامه دوجانبه، همکاری‌های خود را در زمینه‌های دفاعی، رسانه‌ای و سایر بخش‌های مهم گسترش دادند. این توافقات که در پی نشست شورای همکاری راهبردی سطح عالی میان دو کشور حاصل شد، در مراسمی در شهر بوگور و با حضور رؤسای جمهور دو کشور، رجب طیب اردوغان و پربوو سوبیانتو، امضا شد.

یکی از مهم‌ترین توافقات به حوزه دفاعی اختصاص داشت که شامل تولید مشترک پهپادهای بایراکتار TB3 و بایراکتار آکینجی می‌شود. این قرارداد بین شرکت بایکار ترکیه و شرکت ریپابلیکورپ اندونزی به امضا رسید و همکاری نظامی دو کشور را وارد مرحله جدیدی کرد.

بر اساس این توافق، اندونزی اقدام به سفارش پهپادهای بایراکتار TB3 و بایراکتار آکینجی از ترکیه کرده و هم‌زمان توافقی میان بایکار و ریپابلیکورپ برای ایجاد یک کارخانه تولید پهپاد در اندونزی منعقد شده است.

هالوک بایراکتار، مدیرعامل بایکار، این قرارداد را عاملی برای انتقال فناوری و توسعه همکاری‌های صنعتی میان دو کشور دانست.

این توافق همچنین در شرایطی صورت گرفته که بایکار اخیراً با خرید شرکت ایتالیایی پیاجیو ایروسپیس توجهات زیادی را در صنعت هوافضای اروپا به خود جلب کرده است.

یکی از مقامات رسمی ترکیه در گفت‌وگو با تی‌آر‌تی ورلد  با اشاره به اهمیت این توافق اظهار داشت: این همکاری فرصت مهمی برای اندونزی خواهد بود، زیرا ترکیه دانش فنی گسترده‌ای در فناوری‌های هوافضا و به‌کارگیری پهپادها دارد که می‌تواند در تقویت توان دفاعی اندونزی نقش کلیدی ایفا کند.

در بخش اقتصادی، محمد فاتح کاجیر، وزیر صنایع و تکنولوژی ترکیه، و آگوس گومیوانگ کارتاساسمی‌تا، وزیر صنعت اندونزی، تفاهم‌نامه‌ای با هدف تقویت همکاری‌های صنعتی امضا کردند.

همچنین، وزرای دو کشور توافقی را برای تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری میان ترکیه و اندونزی به امضا رساندند که توسط کاجیر و روسان پرکاسا روسلانی، وزیر سرمایه‌گذاری و فرآوری مواد خام اندونزی، امضا شد.

در زمینه انرژی، آلپ‌ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، و بهلیل لاهادالیا، وزیر انرژی و منابع معدنی اندونزی، توافق‌نامه‌ای برای همکاری در بخش انرژی و منابع طبیعی امضا کردند.

توافق دیگری که میان دو کشور حاصل شد، در زمینه کشاورزی بود که بین ابراهیم یوماکلی، وزیر کشاورزی و جنگل‌داری ترکیه، و آندی آمران سلیمان، وزیر کشاورزی اندونزی، امضا شد.

در حوزه علمی، شورای آموزش عالی ترکیه و وزارت آموزش عالی، علوم و فناوری اندونزی توافق‌نامه‌ای برای گسترش همکاری‌های علمی و تحقیقاتی امضا کردند.

همچنین، در زمینه مذهبی، سازمان دیانت ترکیه به ریاست علی ارباش و وزارت امور دینی اندونزی به نمایندگی از نصارالدین عمر، توافقی برای تقویت همکاری در حوزه آموزش و خدمات دینی امضا کردند.

یکی دیگر از توافقات مهم، همکاری رسانه‌ای میان دو کشور بود. بر اساس این توافق، خبرگزاری آنادولو ترکیه و خبرگزاری دولتی آنتارا اندونزی قرارداد همکاری امضا کردند تا روابط رسانه‌ای و تبادل اطلاعات خبری میان دو کشور تقویت شود.

همچنین، سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه (TRT) قراردادهای مشابهی با رادیو عمومی اندونزی (LPP RRI) و تلویزیون ملی اندونزی (TVRI) منعقد کرد تا همکاری در زمینه تولید و تبادل محتوای رادیویی و تلویزیونی توسعه یابد.

در بخش پزشکی، وزرای خارجه دو کشور، هاکان فیدان و سوگی‌یونو، توافقی را برای همکاری در زمینه علوم پزشکی و سلامت امضا کردند.

این مجموعه توافق‌نامه‌ها بازتابی از اراده مشترک ترکیه و اندونزی برای گسترش روابط اقتصادی، دفاعی، فرهنگی و رسانه‌ای است و نشان‌دهنده تقویت همکاری‌های راهبردی میان دو کشور در سال‌های آینده خواهد بود.

