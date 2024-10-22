منطقه‌
2 دقیقه خواندن
پزشکیان: پیگیر رفع فیلترینگ هستیم
مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران در پاسخ به پرسش خبرنگاران، خبر از برداشته شدن فیلترینگ داد.
پزشکیان: پیگیر رفع فیلترینگ هستیم
22 اکتبر 2024

مسعود پزشکیان، صبح سه‌شنبه اول آبان ۱۴۰۳، در حاشیه جلسه دفاع از لایحه بودجه سال جدید در مجلس، به پرسش‌های خبرنگاران درباره پایبندی به وعده‌های انتخاباتی‌اش پاسخ داد.

وی با تأکید بر تعهد به وعده‌های خود، به‌ویژه در مورد رفع فیلترینگ، گفت: به وعده‌هایی که به مردم داده‌ایم پایبند هستیم.

وی با اشاره به موضوع فیلترینگ و با بیان این‌که وزیر ارتباطات، اطلاعات مربوطه را جمع‌آوری کردند و این هفته در نشست سران گزارشی ارائه دادند، تأکید کرد: تا آخر پای حرف‌هایی که زده‌ایم هستیم و به وعده‌های خود پایبند خواهیم بود. قطعا در حال تلاش هستیم تا حرف‌هایی که زده‌ایم در عمل پیاده کنیم.

مطالب پیشنهادی

پزشکیان در پاسخ به سوال دیگری مبنی‌بر اینکه برای اعمال دستور رفع فیلترینگ چقدر دست دولت باز است گفت: بحث کاملا کارشناسی است. قرار شد مجلس، قوه قضائیه و وزارت ارتباطات بنشینند و جمع‌بندی کنند و مراحل آن طی شود.

پزشکیان ضمن اشاره به اینکه ادامه این روند به‌صلاح ایران نیست اظهار داشت: شرایط عادی باید برگردد و بر این مهم تأکید داریم و درحال تفاهم هستیم.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us