مسعود پزشکیان، صبح سه‌شنبه اول آبان ۱۴۰۳، در حاشیه جلسه دفاع از لایحه بودجه سال جدید در مجلس، به پرسش‌های خبرنگاران درباره پایبندی به وعده‌های انتخاباتی‌اش پاسخ داد.

وی با تأکید بر تعهد به وعده‌های خود، به‌ویژه در مورد رفع فیلترینگ، گفت: به وعده‌هایی که به مردم داده‌ایم پایبند هستیم.

وی با اشاره به موضوع فیلترینگ و با بیان این‌که وزیر ارتباطات، اطلاعات مربوطه را جمع‌آوری کردند و این هفته در نشست سران گزارشی ارائه دادند، تأکید کرد: تا آخر پای حرف‌هایی که زده‌ایم هستیم و به وعده‌های خود پایبند خواهیم بود. قطعا در حال تلاش هستیم تا حرف‌هایی که زده‌ایم در عمل پیاده کنیم.