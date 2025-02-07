منطقه‌
2 دقیقه خواندن
تحریم‌های نفتی جدید آمریکا علیه ایران؛ وزارت خارجه ایران واکنش نشان داد
دولت آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرد که شامل اشخاصی حقیقی و حقوقی به اتهام مشارکت در فروش نفت خام ایران می‌شود. وزارت امور خارجه ایران این اقدام را محکوم کرده و آن را نقض قوانین بین‌المللی دانسته است.
تحریم‌های نفتی جدید آمریکا علیه ایران؛ وزارت خارجه ایران واکنش نشان داد
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران / عکس: AA
7 فوریه 2025

دولت آمریکا روز پنجشنبه ششم فوریه تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرد که تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی را به اتهام دخالت در فروش نفت خام ایران شامل می‌شود. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های ایران، وزارت امور خارجه این کشور اقدام جدید آمریکا را محکوم کرده و آن را نقض قوانین بین‌المللی دانسته است.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با اشاره به تحریم‌های جدید، اعلام کرد که تصمیم دولت جدید آمریکا برای اعمال فشار بر مردم ایران از طریق ممانعت از تجارت قانونی این کشور با شرکای اقتصادی‌اش، اقدامی غیرقانونی و نامشروع است. وی تاکید کرد که ایران، آمریکا را مسئول تبعات و عواقب چنین تحرکات یکجانبه می‌داند.

در همین رابطه، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا پنجشنبه در وب‌سایت خود اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرده است.

بر اساس بیانیه این دفتر، شرکت‌های فعال در بخش‌های کشتیرانی، انرژی، نفت و همچنین کشتی‌های ناوگان سایه  ایران مشمول این تحریم‌ها شده‌اند.

مطالب پیشنهادی

وزارت امور خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد که این کشور رفتار مخرب و بی‌ثبات‌کننده تهران را نمی‌پذیرد و تحریم‌های جدید، شبکه‌ای بین‌المللی را هدف قرار داده که درآمدهای غیرقانونی را به ارتش ایران منتقل می‌کند.

این تحریم‌ها شامل جزئیات تازه‌ای است که وزارت خزانه‌داری آمریکا در آن به تحریم یک شبکه بین‌المللی پرداخته که موجب تسهیل انتقال میلیون‌ها بشکه نفت خام ایران به چین می‌شود.

وزارت خزانه‌داری ادعا کرد این نفت به نمایندگی از ستاد کل نیروهای مسلح ایران و شرکت تحت تحریم آن، سپهر انرژی جهان نمای پارس، به چین ارسال شده است. هدف این اقدامات علیه ایران جلوگیری از کسب درآمد برای ارتش ایران است.

تحریم‌ها همچنین شامل نهادها و افرادی از چین، هند، امارات و چندین کشتی نیز می‌شود.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us