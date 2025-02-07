دولت آمریکا روز پنجشنبه ششم فوریه تحریمهای جدیدی علیه ایران وضع کرد که تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی را به اتهام دخالت در فروش نفت خام ایران شامل میشود. بر اساس گزارشهای رسانههای ایران، وزارت امور خارجه این کشور اقدام جدید آمریکا را محکوم کرده و آن را نقض قوانین بینالمللی دانسته است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با اشاره به تحریمهای جدید، اعلام کرد که تصمیم دولت جدید آمریکا برای اعمال فشار بر مردم ایران از طریق ممانعت از تجارت قانونی این کشور با شرکای اقتصادیاش، اقدامی غیرقانونی و نامشروع است. وی تاکید کرد که ایران، آمریکا را مسئول تبعات و عواقب چنین تحرکات یکجانبه میداند.
در همین رابطه، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا پنجشنبه در وبسایت خود اعلام کرد که تحریمهای جدیدی علیه ایران اعمال کرده است.
بر اساس بیانیه این دفتر، شرکتهای فعال در بخشهای کشتیرانی، انرژی، نفت و همچنین کشتیهای ناوگان سایه ایران مشمول این تحریمها شدهاند.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز در بیانیهای جداگانه اعلام کرد که این کشور رفتار مخرب و بیثباتکننده تهران را نمیپذیرد و تحریمهای جدید، شبکهای بینالمللی را هدف قرار داده که درآمدهای غیرقانونی را به ارتش ایران منتقل میکند.
این تحریمها شامل جزئیات تازهای است که وزارت خزانهداری آمریکا در آن به تحریم یک شبکه بینالمللی پرداخته که موجب تسهیل انتقال میلیونها بشکه نفت خام ایران به چین میشود.
وزارت خزانهداری ادعا کرد این نفت به نمایندگی از ستاد کل نیروهای مسلح ایران و شرکت تحت تحریم آن، سپهر انرژی جهان نمای پارس، به چین ارسال شده است. هدف این اقدامات علیه ایران جلوگیری از کسب درآمد برای ارتش ایران است.
تحریمها همچنین شامل نهادها و افرادی از چین، هند، امارات و چندین کشتی نیز میشود.