بر اساس داده‌های منتشرشده توسط هلال‌احمر ترکیه (قیزیل آی) در روز دوشنبه، ششم ژانویه، این سازمان با هماهنگی اداره مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه ترکیه (آفاد)، تاکنون ۱۱ کشتی حامل لوازم و مایحتاج اساسی فلسطینیان، به مناطق جنگ‌زده ارسال کرده است.

کمک‌های ارائه‌شده توسط هلال‌احمر ترکیه شامل اقلام مختلفی مانند مواد غذایی، پتو، لباس، غذای کودک، پوشک، چادر، آمبولانس، ویلچر، و لوازم پزشکی و خانگی بوده است.

همچنین، بنیاد خیریه انسانی (İHH) از زمان آغاز حملات اسرائیل به غزه، ۱۴ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۶۶۴ وعده‌غذایی گرم، یک میلیون و ۱۹۵ هزار بسته مواد غذایی، ۲۰ میلیون و ۲۶۰ هزار قرص نان، و ۳ میلیون و ۷۵۵ هزار بسته مکمل غذایی ارائه کرده است.

این بنیاد ۱۲ آمبولانس، ۴۵ هزار و ۸۳۳ پتو، ۲۲ هزار و ۲۳۶ قطعه لباس، ده‌ها هزار پوشک کودک و تجهیزات پزشکی نیز به مناطق جنگ‌زده ارسال کرده است.