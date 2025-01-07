بر اساس دادههای منتشرشده توسط هلالاحمر ترکیه (قیزیل آی) در روز دوشنبه، ششم ژانویه، این سازمان با هماهنگی اداره مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه ترکیه (آفاد)، تاکنون ۱۱ کشتی حامل لوازم و مایحتاج اساسی فلسطینیان، به مناطق جنگزده ارسال کرده است.
کمکهای ارائهشده توسط هلالاحمر ترکیه شامل اقلام مختلفی مانند مواد غذایی، پتو، لباس، غذای کودک، پوشک، چادر، آمبولانس، ویلچر، و لوازم پزشکی و خانگی بوده است.
همچنین، بنیاد خیریه انسانی (İHH) از زمان آغاز حملات اسرائیل به غزه، ۱۴ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۶۶۴ وعدهغذایی گرم، یک میلیون و ۱۹۵ هزار بسته مواد غذایی، ۲۰ میلیون و ۲۶۰ هزار قرص نان، و ۳ میلیون و ۷۵۵ هزار بسته مکمل غذایی ارائه کرده است.
این بنیاد ۱۲ آمبولانس، ۴۵ هزار و ۸۳۳ پتو، ۲۲ هزار و ۲۳۶ قطعه لباس، دهها هزار پوشک کودک و تجهیزات پزشکی نیز به مناطق جنگزده ارسال کرده است.
نمایندگی انجمن پزشکان جهان در ترکیه، نیز از روز نخست حملات اسرائیل تاکنون به بیش از ۶۵۱ هزار نفر از ساکنان غزه خدمات پزشکی و انسانی ارائه داده است.
این انجمن خدمات پزشکی خود را در بیمارستان شفا و الاهلی در شمال غزه و بیمارستان الاقصی در جنوب این منطقه ارائه داده و همچنین دو آمبولانس به این مناطق ارسال کرده است.
سایر سازمانهای ترکیهای مانند «دنیز فنری»، «صدقهتاشی»، «فدراسیون انجمنهایی که برای انسان ارزش قائل هستند»، «جانسویو» و «قدس میراث ما» نیز در این بحران به کمک مردم غزه شتافتهاند.