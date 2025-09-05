یک مقام کاخ سفید که نخواست نامش فاش شود، اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، قصد دارد روز جمعه ۵ سپتامبر، فرمانی اجرایی برای تغییر نام وزارت دفاع به «وزارت جنگ» امضا کند. بر اساس این فرمان اجرایی، عنوان وزیر دفاع نیز به «وزیر جنگ» تغییر می‌کند.

این فرمان اجرایی به پیت هگست، وزیر دفاع و دیگر مقامات وزارتخانه اجازه می‌دهد تا از عناوینی مانند «وزیر جنگ»، «وزارت جنگ» و «معاون وزیر جنگ» در مکاتبات رسمی و ارتباطات این وزارت‌خانه استفاده کنند.

این فرمان همچنین هگست را موظف می‌کند تا اقدامات لازم قانونی و اجرایی برای دائمی شدن این تغییر نام را پیشنهاد دهد.