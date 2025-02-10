فیلم «پسر بد» به کارگردانی غطفان غنوم در سال ٢٠٢۴ برای به تصویر کشیدن ظلم و سرکوب رژیم بعث در دوران حافظ و بشار اسد علیه مردم ساخته شد و از آن زمان در فهرست فیلمهای ممنوعه برای نمایش در سوریه قرار داشت.
بعد از سرنگونی بشار اسد، این فیلم از روز گذشته در سالن اپرای دمشق به نمایش درآمده است.
گزارشها حاکی از آن است که هنردوستان و مردم سوریه استقبال خوبی از اولین نمایش داخلی فیلم «پسر بد» داشتهاند.
غنوم در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری آنادولوی ترکیه اظهار داشت: به اکران فیلم بعد از سالها و استقبال خوب مردم افتخار میکنم و از توجه آنها بسیار خوشحال هستم.
وی با بیان اینکه آرزوی نمایش فیلم در سوریه محقق شده است، گفت: قبلا گفته بودم که دوست دارم فیلم در سوریه به نمایش درآید؛ همیشه میخواهم مردم به سینما علاقه نشان دهند. از تمام کسانی که برای تماشای فیلم آمدهاند تشکر میکنم.