فیلم «پسر بد» به کارگردانی غطفان غنوم در سال ٢٠٢۴ برای به تصویر کشیدن ظلم و سرکوب رژیم بعث در دوران حافظ و بشار اسد علیه مردم ساخته شد و از آن زمان در فهرست فیلم‌های ممنوعه برای نمایش در سوریه قرار داشت.

بعد از سرنگونی بشار اسد، این فیلم از روز گذشته در سالن اپرای دمشق به نمایش درآمده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که هنردوستان و مردم سوریه استقبال خوبی از اولین نمایش داخلی فیلم «پسر بد» داشته‌اند.