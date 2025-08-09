وزارت فواید عامه اداره طالبان اعلام کرده است که ایجاد تسهیلات بیشتر برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی، موجب افزایش علاقهمندی کشورهای مختلف به سرمایهگذاری در پروژههای زیربنایی افغانستان شده است.
محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه اداره طالبان، تصریح کرده است که کشورهای همسایه بهویژه ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و ایران، علاقهمندی گستردهای به سرمایهگذاری در پروژههای زیربنایی افغانستان، بهخصوص پروژههای خط آهن نشان دادهاند و با برخی از این کشورها صورتجلسهها و تفاهمنامههایی نیز در این خصوص به امضا رسیده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اتصال افغانستان به خطوط آهن منطقهای، این کشور را به بازارهای کشورهای همسایه متصل کرده و روابط تجاری را بهطور قابلتوجهی گسترش خواهد داد.
آنها تأکید دارند که توسعه شبکه خط آهن نهتنها زمینه رشد و توسعه پایدار اقتصادی افغانستان را فراهم میکند، بلکه فرصتهای شغلی متعددی را نیز برای مردم ایجاد خواهد کرد.
این کارشناسان میگویند برای پیشرفت اقتصادی افغانستان و ایجاد اشتغال، ضروری است که خطوط آهن داخلی به ولایتهای این کشور متصل شود و ارتباط ریلی با سایر کشورها برای صادرات و واردات گسترش یابد.
در حال حاضر، ۲۶۱ کیلومتر راهآهن در داخل افغانستان فعال است؛ با این حال، دو پروژه بزرگ منطقهای «افغان – ترانس» و «قندهار- اسپینبولدک» نیز در آستانه آغاز قرار دارند که با اجرای آنها، موقعیت افغانستان در منطقه تقویت شده و این کشور به محور اتصال آسیای مرکزی و جنوب آسیا تبدیل خواهد شد.