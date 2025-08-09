منطقه‌
2 دقیقه خواندن
علاقه‌مندی کشورهای منطقه به سرمایه‌گذاری در خطوط ریلی افغانستان
وزارت فواید عامه اداره طالبان می‌گوید افزایش تسهیلات برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، موجب جلب توجه کشورهای مختلف به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی افغانستان، به‌ویژه خطوط آهن، شده است.
علاقه‌مندی کشورهای منطقه به سرمایه‌گذاری در خطوط ریلی افغانستان
خط راه آهن افغانستان- ترکمستان. / عکس: AA
9 ساعت پیش

وزارت فواید عامه اداره طالبان اعلام کرده است که ایجاد تسهیلات بیشتر برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، موجب افزایش علاقه‌مندی کشورهای مختلف به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی افغانستان شده است.

محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه اداره طالبان، تصریح کرده است که کشورهای همسایه به‌ویژه ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و ایران، علاقه‌مندی گسترده‌ای به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی افغانستان، به‌خصوص پروژه‌های خط آهن نشان داده‌اند و با برخی از این کشورها صورت‌جلسه‌ها و تفاهم‌نامه‌هایی نیز در این خصوص به امضا رسیده است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اتصال افغانستان به خطوط آهن منطقه‌ای، این کشور را به بازارهای کشورهای همسایه متصل کرده و روابط تجاری را به‌طور قابل‌توجهی گسترش خواهد داد.

آن‌ها تأکید دارند که توسعه شبکه خط آهن نه‌تنها زمینه رشد و توسعه پایدار اقتصادی افغانستان را فراهم می‌کند، بلکه فرصت‌های شغلی متعددی را نیز برای مردم ایجاد خواهد کرد.

مطالب پیشنهادی

این کارشناسان می‌گویند برای پیشرفت اقتصادی افغانستان و ایجاد اشتغال، ضروری است که خطوط آهن داخلی به ولایت‌های این کشور متصل شود و ارتباط ریلی با سایر کشورها برای صادرات و واردات گسترش یابد.

در حال حاضر، ۲۶۱ کیلومتر راه‌آهن در داخل افغانستان فعال است؛ با این حال، دو پروژه بزرگ منطقه‌ای «افغان – ترانس» و «قندهار- اسپین‌بولدک» نیز در آستانه آغاز قرار دارند که با اجرای آن‌ها، موقعیت افغانستان در منطقه تقویت شده و این کشور به محور اتصال آسیای مرکزی و جنوب آسیا تبدیل خواهد شد.

مرتبطTRT Global - اداره طالبان گزارش دیده‌بان حقوق بشر درباره نقض حقوق زنان را رد کرد
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us