مراسم افتتاحیه سال بزرگداشت بختیار وهاب‌زاده در سازمان ترک‌سوی برگزار شد
سازمان ترک‌سوی به مناسبت صدمین سالگرد تولد بختیار وهاب‌زاده، مراسمی با حضور مقاماتی از آذربایجان، ترکیه و نمایندگان سایرکشورهای ترک برگزار کرد و برنامه‌هایی برای معرفی میراث او در سال ۲۰۲۵ اعلام شد.
مراسم افتتاحیه سال بزرگداشت بختیار وهاب‌زاده در سازمان ترک‌سوی برگزار شد
عکس دسته‌جمعی مراسم افتتاحیه سال بزرگداشت بختیار وهاب‌زاده در سازمان ترک‌سوی / عکس : ترک‌سوی
24 فوریه 2025

سازمان بین‌المللی فرهنگ ترکی ترک‌سوی (TÜRKSOY) به مناسبت صدمین سالگرد تولد بختیار وهاب‌زاده، شاعر برجسته آذربایجان، مراسم ویژه‌ای با حضور مقامات عالی‌رتبه از آذربایجان و ترکیه، شخصیت‌های فرهنگی و هنری و نمایندگان کشورهای عضو سازمان کشورهای ترک برگزار کرد.

این رویداد با تاکید بر جایگاه برجسته وهاب‌زاده در حفظ هویت و زبان ترک، به معرفی و پاسداشت آثار او پرداخت و اعلام شد که در سال ۲۰۲۵ برنامه‌های گسترده‌ای برای معرفی بیشتر این میراث فرهنگی در کشورهای مختلف جهان ترک برگزار خواهد شد.

در این مراسم سعید یوسف، معاون دبیر کل ترک‌سوی، سخنرانی خود را با ابلاغ پیام دبیر کل سازمان، سلطان رائف، آغاز کرد و بر جایگاه برجسته وهاب‌زاده در فرهنگ و ادبیات جهان ترک تأکید کرد.

وی اظهار داشت: بختیار وهاب‌زاده تنها متعلق به آذربایجان نیست، بلکه بخشی از میراث مشترک جهان ترک به‌شمار می‌رود. آثار او در حفظ و تداوم فرهنگ و زبان ترک نقش مهمی داشته‌اند. امروز گرد هم آمده‌ایم تا این میراث ارزشمند را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

وی همچنین اعلام کرد که در طول سال ۲۰۲۵، برنامه‌های متعددی برای معرفی آثار و اندیشه‌های وهاب‌زاده در ترکیه، آذربایجان و سایر جمهوری‌های ترک برگزار خواهد شد.

فرید جعفروف، معاون وزیر فرهنگ آذربایجان، در سخنان خود به نقش وهاب‌زاده در مبارزات استقلال‌طلبانه آذربایجان اشاره کرد و گفت: وهاب‌زاده حتی در دوران شوروی، روشنفکری شجاع بود که از هویت و زبان ترکی دفاع می‌کرد. اشعار او روح استقلال‌خواهی آذربایجان را زنده نگه داشت. امروز ما با پاسداشت میراث او، اتحاد جهان ترک را بیش‌از‌پیش تقویت می‌کنیم.

وی در ادامه بر اهمیت تلاش‌های مشترک برای حفظ و تداوم میراث فرهنگی ترک تاکید کرد

دکتر سردار چام، معاون وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه، وهاب‌زاده را چهره‌ای وحدت‌بخش در جهان ترک توصیف کرد و گفت: بختیار وهاب‌زاده نه‌تنها یک شاعر، بلکه اندیش‌مندی تاثیرگذار بود که آثارش حافظه جمعی و هویت ملت ترک را تقویت کرد. امروز، با الهام از میراث او، همکاری‌های فرهنگی بین کشورهای ترک را گسترش می‌دهیم.

وی همچنین از سازمان ترک‌سوی به دلیل برگزاری این رویداد مهم قدردانی کرد.

پس از سخنرانی‌ها، مستندی کوتاه درباره زندگی وهاب‌زاده به نمایش درآمد. در ادامه، گروه کر چندصدایی رادیو آنکارا از تی‌آر‌تی قطعاتی ساخته‌شده بر اساس اشعار وهاب‌زاده را اجرا کرد.

این اجرا با رهبری الناره کریموا، هنرمند ملی آذربایجان و همراهی پیانوی نایله احمدوا برگزار شد. قطعات مشهور با اشعار وهاب‌زاده همچون «آنا تورپاق» و «آذربایجان-ترکیه»  در این بخش اجرا شدند.

در بخش دوم برنامه، نشستی علمی درباره زندگی، آثار و تأثیرات وهاب‌زاده بر جهان ترک برگزار شد. در این نشست، صابر رستم‌خانلی، پروفسور دکتر کریم طاهروف، دکتر محمدرضا هئیت و پروفسور دکتر علی‌زاده عسگرلی به ارائه سخنرانی درباره بختیار وهاب‌زاده پرداختند. در بخش پایانی، هنرمندان موسیقی موغام آذربایجان با اجرای قطعاتی اصیل، فضای روح‌نوازی ایجاد کردند.

