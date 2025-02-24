سازمان بین‌المللی فرهنگ ترکی ترک‌سوی (TÜRKSOY) به مناسبت صدمین سالگرد تولد بختیار وهاب‌زاده، شاعر برجسته آذربایجان، مراسم ویژه‌ای با حضور مقامات عالی‌رتبه از آذربایجان و ترکیه، شخصیت‌های فرهنگی و هنری و نمایندگان کشورهای عضو سازمان کشورهای ترک برگزار کرد.

این رویداد با تاکید بر جایگاه برجسته وهاب‌زاده در حفظ هویت و زبان ترک، به معرفی و پاسداشت آثار او پرداخت و اعلام شد که در سال ۲۰۲۵ برنامه‌های گسترده‌ای برای معرفی بیشتر این میراث فرهنگی در کشورهای مختلف جهان ترک برگزار خواهد شد.

در این مراسم سعید یوسف، معاون دبیر کل ترک‌سوی، سخنرانی خود را با ابلاغ پیام دبیر کل سازمان، سلطان رائف، آغاز کرد و بر جایگاه برجسته وهاب‌زاده در فرهنگ و ادبیات جهان ترک تأکید کرد.

وی اظهار داشت: بختیار وهاب‌زاده تنها متعلق به آذربایجان نیست، بلکه بخشی از میراث مشترک جهان ترک به‌شمار می‌رود. آثار او در حفظ و تداوم فرهنگ و زبان ترک نقش مهمی داشته‌اند. امروز گرد هم آمده‌ایم تا این میراث ارزشمند را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

وی همچنین اعلام کرد که در طول سال ۲۰۲۵، برنامه‌های متعددی برای معرفی آثار و اندیشه‌های وهاب‌زاده در ترکیه، آذربایجان و سایر جمهوری‌های ترک برگزار خواهد شد.

فرید جعفروف، معاون وزیر فرهنگ آذربایجان، در سخنان خود به نقش وهاب‌زاده در مبارزات استقلال‌طلبانه آذربایجان اشاره کرد و گفت: وهاب‌زاده حتی در دوران شوروی، روشنفکری شجاع بود که از هویت و زبان ترکی دفاع می‌کرد. اشعار او روح استقلال‌خواهی آذربایجان را زنده نگه داشت. امروز ما با پاسداشت میراث او، اتحاد جهان ترک را بیش‌از‌پیش تقویت می‌کنیم.