پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی مستند تی‌آرتی با نمایش‌ آثار داخلی و بین‌المللی و حضور مهمانان برجسته در این حوزه برگزار شد.

پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی مستند تی‌آرتی امسال با شعار "هرچند دور، اما در واقع بسیار نزدیک" برگزار شد. بنا به اظهارات مسئولین جشنواره هدف از برگزاری این جشنواره جلب توجه به آشوب‌ها و تهدیدهای جنگ در جهان به‌خصوص تراژدی انسانی بود که در غزه در حال جریان است.

در این مراسم مدیرکل تی‌آرتی محمد زاهد سوباجی، در سخنرانی افتتاحیه خود بیان داشت که: مستند به‌عنوان روشی از روایت، در واقع فرآیند دنبال کردن ردپای حقیقت در تاریخ، فرهنگ، علم، طبیعت و حیات انسان‌هاست. ما در این مسیر درمی‌یابیم که رویدادهایی که ظاهراً در فاصله‌ای دور رخ می‌دهند، در واقع بسیار نزدیک به ما در حال وقوع هستند.