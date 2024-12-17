ترکیه
2 دقیقه خواندن
پانزدهمین جشنواره بین‌المللی مستند تی‌آرتی با برگزاری مراسم اختتامیه به پایان رسید
پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی مستند تی‌آرتی با نمایش‌ آثار داخلی و بین‌المللی و حضور مهمانان برجسته در این حوزه برگزار شد.
پانزدهمین جشنواره بین‌المللی مستند تی‌آرتی با برگزاری مراسم اختتامیه به پایان رسید
پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی مستند تی‌آرتی/ عکس: AA
17 دسامبر 2024

پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی مستند تی‌آرتی با نمایش‌ آثار داخلی و بین‌المللی و حضور مهمانان برجسته در این حوزه برگزار شد.

پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی مستند تی‌آرتی امسال با شعار "هرچند دور، اما در واقع بسیار نزدیک" برگزار شد.  بنا به اظهارات مسئولین جشنواره هدف از برگزاری این جشنواره جلب توجه به آشوب‌ها و تهدیدهای جنگ در جهان به‌خصوص تراژدی انسانی بود که در غزه در حال جریان است.

در این مراسم مدیرکل تی‌آرتی محمد زاهد سوباجی، در سخنرانی افتتاحیه خود بیان داشت که: مستند به‌عنوان روشی از روایت، در واقع فرآیند دنبال کردن ردپای حقیقت در تاریخ، فرهنگ، علم، طبیعت و حیات انسان‌هاست. ما در این مسیر درمی‌یابیم که رویدادهایی که ظاهراً در فاصله‌ای دور رخ می‌دهند، در واقع بسیار نزدیک به ما در حال وقوع هستند.

مطالب پیشنهادی

سوباجی با اشاره به اینکه جشنواره مستند تی‌آرتی در طول ۱۵ سال فعالیت خود تبدیل به یک رویداد بین‌المللی معتبر شده است بیان داشت که: امسال این جشنواره پذیرای 1651 اثر از ۱۰۰ کشور جهان بود. در این میان، 1417 فیلم در بخش بین‌المللی و 93 اثر در بخش حرفه‌ای ملی به رقابت پرداختند.

در پایان مراسم، جوایز در ۴ بخش اصلی شامل بخش بین‌المللی، بخش حرفه‌ای ملی، بخش دانشجویی ملی و بخش حمایت از پروژه از میان ۴۰ اثر فینالیست به 15 نفر از شرکت‌کنندگان اهدا شد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us