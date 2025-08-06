مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در حکمی علی لاریجانی را به‌عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی منصوب کرد. این حکم روز چهارشنبه ۶ آگوست ۲۰۲۵ صادر شد. وی پیش‌ازاین در مقاطع مختلف در نهادهای اجرایی، قضایی، فرهنگی و نظامی ایران فعالیت داشته و سابقه دبیری همین شورا را نیز در کارنامه دارد.

وی این مسئولیت را در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ نیز برعهده داشته است.

لاریجانی جایگزین علی‌اکبر احمدیان شد که از ژوئن ۲۰۲۳ ریاست دبیرخانه این شورا را برعهده داشت.

علی لاریجانی از چهره‌های باسابقه در ساختار سیاسی ایران محسوب می‌شود و در حال حاضر نیز مشاور علی خامنه‌ای، رهبر ایران، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی است.

علی لاریجانی، متولد ۱۹۵۷ در نجف عراق، با تحصیلات در مهندسی کامپیوتر و فلسفه، یکی از چهره‌های سیاسی ایران است. او از ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ رئیس سازمان صدا و سیما ایران بود و از ۲۰۰۴ به‌عنوان نماینده مردم قم وارد مجلس شد.