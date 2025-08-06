منطقه‌
2 دقیقه خواندن
علی لاریجانی به‌عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی ایران منصوب شد
علی لاریجانی با حکم مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران به‌عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی منصوب شد. او پیش‌تر نیز سابقه دبیری این شورا را در کارنامه دارد.
علی لاریجانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی ایران / عکس: Reuters
19 ساعت پیش

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در حکمی علی لاریجانی را به‌عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی منصوب کرد. این حکم روز چهارشنبه ۶ آگوست ۲۰۲۵ صادر شد. وی پیش‌ازاین در مقاطع مختلف در نهادهای اجرایی، قضایی، فرهنگی و نظامی ایران فعالیت داشته و سابقه دبیری همین شورا را نیز در کارنامه دارد.

وی این مسئولیت را در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ نیز برعهده داشته است.

لاریجانی جایگزین علی‌اکبر احمدیان شد که از ژوئن ۲۰۲۳ ریاست دبیرخانه این شورا را برعهده داشت.

علی لاریجانی از چهره‌های باسابقه در ساختار سیاسی ایران محسوب می‌شود و در حال حاضر نیز مشاور علی خامنه‌ای، رهبر ایران، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی است.

علی لاریجانی، متولد ۱۹۵۷ در نجف عراق، با تحصیلات در مهندسی کامپیوتر و فلسفه، یکی از چهره‌های سیاسی ایران است. او از ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ رئیس سازمان صدا و سیما ایران بود و از ۲۰۰۴ به‌عنوان نماینده مردم قم وارد مجلس شد.

پیش از صداوسیما، لاریجانی به مدت دو سال وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و در این نقش بر توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری نظارت داشت. بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران بود و از ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ به مدت سه دوره رئیس مجلس شورای اسلامی بود.

پس از پایان دوره نمایندگی، لاریجانی به‌عنوان مشاور علی خامنه‌ای، رهبر ایران و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت در ایران فعالیت کرد. او همچنین در مأموریت‌های دیپلماتیک، از جمله سفر به کشورهای منطقه، مشارکت داشته است.

