سیاست
2 دقیقه خواندن
گزارش شبکه حقوق بشر سوریه از ناپدید شدن ۱۱۲هزار نفر در زندان‌های اسد
 شبکه حقوق بشر سوریه گزارش داد که از دوران رژیم بعث، بیش از ۱۱۲ هزار نفر ناپدید شده‌اند و شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از آنها کشته شده‌اند. این گزارش بر تأخیر عمدی رژیم اسد در ثبت فوتی‌ها و وجود گورهای دسته‌جمعی ناشناخته تأکید دارد.
گزارش شبکه حقوق بشر سوریه از ناپدید شدن ۱۱۲هزار نفر در زندان‌های اسد
اجساد افرادی که توسط رژیم اسد از طریق شکنجه کشته شده‌اند کشف شده است / عکس : AA
29 دسامبر 2024

بر اساس مدارک موجود در مرکز داده‌های شبکه مدافعان حقوق بشر سوریه، تقریباً ۱۳۶ هزار نفر در دوران رژیم بعث بازداشت یا ناپدید شده‌اند.

‌شبکه مدافعان حقوق بشر سوریه در گزارشی اعلام کرده است که بیش از ۱۱۲ هزار نفر  ناپدید شده‌ و سرنوشت آن‌ها همچنان نامشخص است. شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از این افراد در دوران بازداشت جان خود را از دست داده‌اند.

در این گزارش آمده است که پس از سقوط رژیم ۶۱ساله حزب بعث در ۸ دسامبر، موارد شکنجه و اعدام‌های غیرقانونی در زندان‌های سوریه با سرعت بیشتری افشا می‌شود.

این شبکه از زمان سقوط رژیم، آزادی حدود ۲۴,۲۰۰ زندانی از بازداشتگاه‌های سراسر سوریه را مستند کرده است.

همچنین تأکید شده که هیچ مدرکی از زنده‌بودن سایر زندانیان وجود ندارد و به دلیل عدم تحویل جنازه‌ها به خانواده‌ها، این افراد همچنان جزو ناپدیدشدگان طبقه‌بندی می‌شوند.

مطالب پیشنهادی

تأخیر در ثبت فوتی‌ها

غنی، مسئول شبکه مدافعان حقوق بشر سوریه، می‌گوید: رژیم اسد عمداً ثبت فوتی‌ها در اداره ثبت‌احوال را به تأخیر می‌انداخت تا رنج خانواده‌ها را طولانی‌تر کند.

وی افزود: افرادی که توسط رژیم بعث کشته می‌شدند، معمولاً دو تاریخ برای مرگشان ثبت می‌شد: تاریخ واقعی و تاریخ ثبت رسمی که گاه سال‌ها با یکدیگر فاصله داشتند.

وی با اشاره به تاکتیک‌های رژیم برای ایجاد امید در خانواده‌ها گفت: نام کشته‌شدگان اغلب بدون اطلاع خانواده‌هایشان ثبت می‌شد، درحالی‌که آن‌ها یا منتظر خبری از عزیزانشان بودند یا در میان گورهای دسته‌جمعی به دنبال آن‌ها می‌گشتند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us