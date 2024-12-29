بر اساس مدارک موجود در مرکز دادههای شبکه مدافعان حقوق بشر سوریه، تقریباً ۱۳۶ هزار نفر در دوران رژیم بعث بازداشت یا ناپدید شدهاند.
شبکه مدافعان حقوق بشر سوریه در گزارشی اعلام کرده است که بیش از ۱۱۲ هزار نفر ناپدید شده و سرنوشت آنها همچنان نامشخص است. شواهد نشان میدهد که بسیاری از این افراد در دوران بازداشت جان خود را از دست دادهاند.
در این گزارش آمده است که پس از سقوط رژیم ۶۱ساله حزب بعث در ۸ دسامبر، موارد شکنجه و اعدامهای غیرقانونی در زندانهای سوریه با سرعت بیشتری افشا میشود.
این شبکه از زمان سقوط رژیم، آزادی حدود ۲۴,۲۰۰ زندانی از بازداشتگاههای سراسر سوریه را مستند کرده است.
همچنین تأکید شده که هیچ مدرکی از زندهبودن سایر زندانیان وجود ندارد و به دلیل عدم تحویل جنازهها به خانوادهها، این افراد همچنان جزو ناپدیدشدگان طبقهبندی میشوند.
تأخیر در ثبت فوتیها
غنی، مسئول شبکه مدافعان حقوق بشر سوریه، میگوید: رژیم اسد عمداً ثبت فوتیها در اداره ثبتاحوال را به تأخیر میانداخت تا رنج خانوادهها را طولانیتر کند.
وی افزود: افرادی که توسط رژیم بعث کشته میشدند، معمولاً دو تاریخ برای مرگشان ثبت میشد: تاریخ واقعی و تاریخ ثبت رسمی که گاه سالها با یکدیگر فاصله داشتند.
وی با اشاره به تاکتیکهای رژیم برای ایجاد امید در خانوادهها گفت: نام کشتهشدگان اغلب بدون اطلاع خانوادههایشان ثبت میشد، درحالیکه آنها یا منتظر خبری از عزیزانشان بودند یا در میان گورهای دستهجمعی به دنبال آنها میگشتند.