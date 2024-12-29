تأخیر در ثبت فوتی‌ها

غنی، مسئول شبکه مدافعان حقوق بشر سوریه، می‌گوید: رژیم اسد عمداً ثبت فوتی‌ها در اداره ثبت‌احوال را به تأخیر می‌انداخت تا رنج خانواده‌ها را طولانی‌تر کند.

وی افزود: افرادی که توسط رژیم بعث کشته می‌شدند، معمولاً دو تاریخ برای مرگشان ثبت می‌شد: تاریخ واقعی و تاریخ ثبت رسمی که گاه سال‌ها با یکدیگر فاصله داشتند.

وی با اشاره به تاکتیک‌های رژیم برای ایجاد امید در خانواده‌ها گفت: نام کشته‌شدگان اغلب بدون اطلاع خانواده‌هایشان ثبت می‌شد، درحالی‌که آن‌ها یا منتظر خبری از عزیزانشان بودند یا در میان گورهای دسته‌جمعی به دنبال آن‌ها می‌گشتند.